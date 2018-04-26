В Минске пройдет VI международная конференция «Инновации. Банки — 2018»

Организатором мероприятия выступает финансово-аналитический портал Infobank.by.

Традиционно в мае каждого года конференция «Инновации. Банки» становится площадкой для обсуждения последних новинок, наиболее перспективных разработок и технологий в банковской сфере. То, что мероприятие проводится уже в шестой раз, говорит о том, что его статус признается банковским сообществом Белоруссии , которое пристально следит за последними изменениями в мире банков и финансов.

Среди участников — известные эксперты банковской сферы из Белоруссии и сопредельных стран, представители банков, компаний финансового и IT-сектора, профильных ведомств, ведущих финансовых СМИ Белоруссии.

Модератор конференции — основатель и идейный вдохновитель консалтинговой практики Rebus Lab Иван Лебедев

Ключевые спикеры конференции:

директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин;

начальник отдела коммуникационного маркетинга розничного бизнеса «Открытия» Петр Музыкант;

Алексей Гиязов; директор по маркетингу розничного бизнеса в Сбербанка

управляющий директор фонда «ВЭБ Инновации» Алексей Благирев;

заместитель коммерческого директора компании Polymatica Артем Кулешов

Стоимость участия — 306 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%). Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.

Место проведения: конференц-зал гостиницы «Орбита» (г. Минск, пр-т Пушкина, д. 39). Начало регистрации участников — 9:00.

По вопросам участия и партнерства необходимо обращаться к менеджеру мероприятия Ирине Сенько (тел. : +375-17-256-1771 (72), а также +375-29-653-3811, e-mail: bank@infobank.by).

Подать заявку на участие можно, пройдя по ссылке.