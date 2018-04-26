Организатором мероприятия выступает финансово-аналитический портал Infobank.by.
Традиционно в мае каждого года конференция «Инновации. Банки» становится площадкой для обсуждения последних новинок, наиболее перспективных разработок и технологий в банковской сфере. То, что мероприятие проводится уже в шестой раз, говорит о том, что его статус признается банковским сообществом Белоруссии, которое пристально следит за последними изменениями в мире банков и финансов.
Среди участников — известные эксперты банковской сферы из Белоруссии и сопредельных стран, представители банков, компаний финансового и IT-сектора, профильных ведомств, ведущих финансовых СМИ Белоруссии.
Модератор конференции — основатель и идейный вдохновитель консалтинговой практики Rebus Lab Иван Лебедев.
Ключевые спикеры конференции:
директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин;
начальник отдела коммуникационного маркетинга розничного бизнеса «Открытия» Петр Музыкант;
руководитель управления дистанционных услуг, департамент цифровых услуг банка «ДельтаКредит» Игорь Дмитриев;
директор по маркетингу розничного бизнеса в Сбербанка Алексей Гиязов;
директор по развитию банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов;
управляющий директор фонда «ВЭБ Инновации» Алексей Благирев;
заместитель коммерческого директора компании Polymatica Артем Кулешов.
Стоимость участия — 306 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%). Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Орбита» (г. Минск, пр-т Пушкина, д. 39). Начало регистрации участников — 9:00.
По вопросам участия и партнерства необходимо обращаться к менеджеру мероприятия Ирине Сенько (тел. : +375-17-256-1771 (72), а также +375-29-653-3811, e-mail: bank@infobank.by).
Подать заявку на участие можно, пройдя по ссылке.