Россельхозбанк зафиксировал снижение количества попыток взлома банкоматов

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Россельхозбанк отметил снижение числа атак злоумышленников на банкоматы с начала 2017 года к началу текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В начале 2017 года банк столкнулся с активизацией мошенников, использовавших технологию Black Box. Установка банком средств защиты банкоматов на программно-аппаратном уровне позволила успешно противодействовать данным атакам. После ряда неуспешных попыток со стороны мошенников количество атак Black Box к 2018 году значительно снизилось", — говорится в сообщении.

Летом 2016 года зампред Сбербанка Станислав Кузнецов впервые сообщил о том, что крупнейший российский банк обнаружил новый способ кражи в банкоматах, когда мошенники выкачивают деньги с помощью специальной компьютерной шины. Этот вид хищения называется Black Box. Мошенники сверлят отверстие в определенного вида банкоматах и подключают компьютерную шину, мгновенно выкачивая деньги, пояснял тогда топ-менеджер Сбербанка.

В пресс-службе Россельхозбанка отметили, что антивирусная защита устройств самообслуживания используется на постоянной основе, поэтому успешных атак на программное обеспечение банкоматов в текущем году не зафиксировано. «В настоящий момент остаются только единичные (не системные) попытки физического взлома (вандализма) банкоматов и терминалов, при этом роста, по сравнению с прошлыми годами, подобного рода посягательств на имущество банка не зафиксировано», — добавила пресс-служба.

По информации, предоставленной пресс-службой Сбербанка, в банке не видят каких-то изменений в динамике преступных посягательствах на удаленные устройства. В банке «ФК Открытие» также отметили, что попыток злоумышленников атаковать банкоматы с целью хищения средств не стало больше. Таких попыток фиксируется одна-две в месяц, при этом чаще всего они безуспешны, уточнили в пресс-службе.

"Коммерсант" ранее в среду сообщили, что в апреле резко участились атаки злоумышленников на банкоматы с целью хищения средств. Если в 2017 году, по данным ЦБ, был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц правоохранители получили информацию примерно о 10 атаках на банкоматы.