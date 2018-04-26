Самарская область на ПМЭФ-2018 планирует подписать не менее 15 соглашений

Руководитель области сообщил, что по его поручению впервые за долгие годы на форуме будет действовать экспозиция, на которой регион представит свои прорывные технологии и проекты.

"Многие годы Самарская область не представляла свои стенды на крупнейших экономических форумах, — отметил Дмитрий Азаров . — Мы говорим: инвестиции падают, нет интересных проектов. А что мы делали для того, чтобы условия для инвестиций создать, чтобы о наших проектах, наших возможностях знали в стране и в мире?"

Глава региона также сообщил, что на ПМЭФ-2018 область планирует подписать не менее 15 соглашений и меморандумов. В частности, обсуждаются детали совместной работы со Сбербанком в банковской сфере, в сфере цифровизации, подготовки и переподготовки кадров.

"Главный экономический форум страны даст серьезный толчок экономическому развитию региона и реализации инвестиционных планов", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.