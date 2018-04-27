Самого большого в мире комара поймали в Китае

Об этом пишет издание South China Morning Post.

Как сообщается, насекомое обнаружили в горах юго-западной провинции Сычуань летом прошлого года во время экспедиции, которую организовал местные ученый— энтомолог Чжао Ли.

Размах крыльев комара — 11,15 сантиметров, между тем у обычного представителя этого вида он составляет не более восьми сантиметров.

Чжао Ли потратил несколько месяцев на детальное изучение комара, чтобы убедиться в том, что он претендует на звание самого крупного на планете.

Комар относится к семейству долгоножек, к виду Holorusia mikado. Впервые подобные представители москитов были найдены в 1876 году в Японии британским ученым Джоном Вествудом.

Энтомологи рассказали журналистам, что, несмотря на устрашающий вид, эти насекомые не относятся к разряду кровососущих, летают плохо и угрозы для жизни и здоровья человека не представляют. Обнаруженный комар вскоре покажут посетителям Музея насекомых Западного Китая, в котором представлены образцы насекомых из 40 стран мира.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что возбудители малярии способны менять запах кожи человека, делая его более привлекательным для комаров-переносчиков.

Детеныши панд из Шанхайского зоопарка получили имена. Их выбрали народным голосованием. #mir24tv #panda #china #панды

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

26 Апр 2018 в 5:32 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ