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Самого большого в мире комара поймали в Китае
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Самого большого в мире комара поймали в Китае 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Экспресс-газета
Об этом пишет издание South China Morning Post.
Как сообщается, насекомое обнаружили в горах юго-западной провинции Сычуань летом прошлого года во время экспедиции, которую организовал местные ученый— энтомолог Чжао Ли.
Размах крыльев комара — 11,15 сантиметров, между тем у обычного представителя этого вида он составляет не более восьми сантиметров.
Чжао Ли потратил несколько месяцев на детальное изучение комара, чтобы убедиться в том, что он претендует на звание самого крупного на планете.
Комар относится к семейству долгоножек, к виду Holorusia mikado. Впервые подобные представители москитов были найдены в 1876 году в Японии британским ученым Джоном Вествудом.
Энтомологи рассказали журналистам, что, несмотря на устрашающий вид, эти насекомые не относятся к разряду кровососущих, летают плохо и угрозы для жизни и здоровья человека не представляют. Обнаруженный комар вскоре покажут посетителям Музея насекомых Западного Китая, в котором представлены образцы насекомых из 40 стран мира.
Ранее ученые провели исследование и выяснили, что возбудители малярии способны менять запах кожи человека, делая его более привлекательным для комаров-переносчиков.
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Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
26 Апр 2018 в 5:32 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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