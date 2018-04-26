Территорию у бывшего Пушкинского сквера приняли в муниципальную собственность Владивостока 

Это позволит выделять деньги на ее благоустройство.
Дума города Владивостока утвердила перечень имущества, находящегося в государственной собственности Приморского края, передаваемого в муниципальную собственность. Об этом передает пресс-служба Думы Владивостока.
«В муниципальную собственность передаются два земельных участка, находящиеся в районе дома по адресу: улица Пушкинская, 7. Принятие участков в муниципальную собственность позволит выделять средства местного бюджета на их благоустройство», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.
О ситуации на улице Пушкинской
В марте 2017 года обращение жителей улиц Пушкинская и Светланская обсуждали на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока. Депутатам напомнили, что с момента начала строительства моста через бухту Золотой Рог (а именно из-за необходимости возвести опоры моста и был уничтожен сквер) прошло уже восемь лет, а с момента открытия движения по мосту — пять лет. Жители окрестных домов, понимая необходимость «стратегического строительства», вытерпели строительные работы. Однако рабочие ушли, а сквер так и не восстановили. Не провели даже элементарного благоустройства.
Сегодня на месте когда-то очень красивого зеленого уголка в центре Владивостока — парковка автомобилей и пыльный подъем на улицу Пушкинскую. Здесь уже давно ничего не растет, а красивейшее здание Владивостокского художественного училища окружено грубым забором, одна из секций которого уже рухнула. Обрушилась и часть забора у тротуара на самой Пушкинской улице — сейчас здесь опасный обрыв высотой шесть метров. Самого тротуара фактически нет — на протяжении нескольких метров он полностью разбит.
Между тем, улица Пушкинская — одна из старейших и красивейших улиц Владивостока. На небольшом протяжении здесь находятся сразу несколько достопримечательностей: Дом Соллогуба (дом 7), Главный корпус бывшего ДВГТУ (дом 10), Лютеранская кирха (дом 14), представительство МИД России во Владивостоке (дом 25), Пушкинский театр (дом 27)… Каждый день здесь проводят пешеходные экскурсии для иностранцев, и их взору представляется весьма неприглядная картина.