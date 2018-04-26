Территорию у бывшего Пушкинского сквера приняли в муниципальную собственность Владивостока

Это позволит выделять деньги на ее благоустройство.

«В муниципальную собственность передаются два земельных участка, находящиеся в районе дома по адресу: улица Пушкинская, 7. Принятие участков в муниципальную собственность позволит выделять средства местного бюджета на их благоустройство», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик

О ситуации на улице Пушкинской

В марте 2017 года обращение жителей улиц Пушкинская и Светланская обсуждали на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока. Депутатам напомнили, что с момента начала строительства моста через бухту Золотой Рог (а именно из-за необходимости возвести опоры моста и был уничтожен сквер) прошло уже восемь лет, а с момента открытия движения по мосту — пять лет. Жители окрестных домов, понимая необходимость «стратегического строительства», вытерпели строительные работы. Однако рабочие ушли, а сквер так и не восстановили. Не провели даже элементарного благоустройства.

Сегодня на месте когда-то очень красивого зеленого уголка в центре Владивостока — парковка автомобилей и пыльный подъем на улицу Пушкинскую. Здесь уже давно ничего не растет, а красивейшее здание Владивостокского художественного училища окружено грубым забором, одна из секций которого уже рухнула. Обрушилась и часть забора у тротуара на самой Пушкинской улице — сейчас здесь опасный обрыв высотой шесть метров. Самого тротуара фактически нет — на протяжении нескольких метров он полностью разбит.