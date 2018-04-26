Второе издание книги об Александре Панкратове, дополненное уникальными материалами, презентовали в Вологде

Книга «Александр Панкратов» журналиста и прозаика Натальи Мелехиной стала первым изданием, в котором подробно описана биография вологжанина, Героя Советского Союза. Сегодня в Вологде состоялась презентация второго издания, дополненного уникальными фактами, не печатавшимися ранее документами.

Напомним, Александр Панкратов , политрук роты 125 танкового полка 28-й танковой дивизии, погиб в августе 41-го под Новгородом, закрыв собой амбразуру пулемета и дав бойцам возможность выполнить задачу и уничтожить наблюдательный пункт противника. Он стал первым, кто в ходе Великой Отечественной войны совершил акт самопожертвования.

Посвященная ему книга Натальи Мелёхиной написана на стыке художественной и документальной литературы. В основе — коллекция документов и фотографий, связанных с жизнью и подвигом героя. Работая над книгой, автор изучала архивы родных и друзей вологжанина, а также документы, сохранившиеся на Вологодском вагоноремонтном заводе, где до войны работал Панкратов.

«Оказалось, что подобной литературы не выпускали очень давно и ее очень не хватает в библиотеках и школах. Предыдущего тиража не хватило всем желающим. К примеру, биографию Александра Панкратова захотели получить библиотеки Великого Новгорода и Новгородской области , где вологжанин и совершил свой подвиг. Потребовалось переиздание этой книги увеличенным тиражом в 2000 экземпляров, 1000 книг будет передана новгородцам», — рассказала автор книги, журналист Наталья Мелёхина.

Обновленное издание, как и первое, хорошо иллюстрировано. В нем есть редкие семейные снимки, фотографии друзей, сослуживцев, наградные листы. Впервые напечатано заявление Александра Панкратова об увольнении с предприятия в связи с призывом в армию.

Также в книге представлен список из 456 советских бойцов, повторивших подвиг Александра Панкратова за время Великой Отечественной войны. Составитель таблицы — исследователь темы самопожертвования на войне Сергей Звягин

Книга была издана в рамках проекта «Бессмертный герой». Впервые издание презентовали в марте 2017 года к 100-летнему юбилею Панкратова.