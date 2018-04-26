Ещё
Второе издание книги об Александре Панкратове, дополненное уникальными материалами, презентовали в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второе издание книги об Александре Панкратове, дополненное уникальными материалами, презентовали в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Книга «Александр Панкратов» журналиста и прозаика Натальи Мелехиной стала первым изданием, в котором подробно описана биография вологжанина, Героя Советского Союза. Сегодня в Вологде состоялась презентация второго издания, дополненного уникальными фактами, не печатавшимися ранее документами.
Напомним, Александр Панкратов, политрук роты 125 танкового полка 28-й танковой дивизии, погиб в августе 41-го под Новгородом, закрыв собой амбразуру пулемета и дав бойцам возможность выполнить задачу и уничтожить наблюдательный пункт противника. Он стал первым, кто в ходе Великой Отечественной войны совершил акт самопожертвования.
Посвященная ему книга Натальи Мелёхиной написана на стыке художественной и документальной литературы. В основе — коллекция документов и фотографий, связанных с жизнью и подвигом героя. Работая над книгой, автор изучала архивы родных и друзей вологжанина, а также документы, сохранившиеся на Вологодском вагоноремонтном заводе, где до войны работал Панкратов.
«Оказалось, что подобной литературы не выпускали очень давно и ее очень не хватает в библиотеках и школах. Предыдущего тиража не хватило всем желающим. К примеру, биографию Александра Панкратова захотели получить библиотеки Великого Новгорода и Новгородской области, где вологжанин и совершил свой подвиг. Потребовалось переиздание этой книги увеличенным тиражом в 2000 экземпляров, 1000 книг будет передана новгородцам», — рассказала автор книги, журналист Наталья Мелёхина.
Обновленное издание, как и первое, хорошо иллюстрировано. В нем есть редкие семейные снимки, фотографии друзей, сослуживцев, наградные листы. Впервые напечатано заявление Александра Панкратова об увольнении с предприятия в связи с призывом в армию.
Также в книге представлен список из 456 советских бойцов, повторивших подвиг Александра Панкратова за время Великой Отечественной войны. Составитель таблицы — исследователь темы самопожертвования на войне Сергей Звягин.
Книга была издана в рамках проекта «Бессмертный герой». Впервые издание презентовали в марте 2017 года к 100-летнему юбилею Панкратова.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Первые цветы высадили на клумбы в Вологде Премия Мэра города «Мы – вологжане! Чемпионы добрых дел» будет вручаться волонтерам Вологды Ежедневные рейды по выявлению незаконных торговых точек проводят в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось31
Джигарханян впал в кому76
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1110
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери29
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение