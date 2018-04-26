Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление «жертв химатаки»

В штаб-квартире Организации по запрещению химоружия в Гааге выступили свидетели и участники инсценировки химической атаки в сирийской Думе . Медики, местные жители, и даже дети, которых боевики и «Белые каски» задействовали в своей провокации.

Из разоренной войной Сирии — в благополучную и сытую Европу. Этот путь проделала делегация из 17 сирийцев — свидетелей того, что «химическая атака» в городе Дума — не более чем постановка. Но главный герой — 11-летний Хасан Диаб , которого западные СМИ, опираясь на фейковое видео провокаторов из «Белых касок», превратили в символ страданий сирийского народа. Это он на видео испуганный и мокрый — постановочная жертва «химатаки». За съемки ему потом дали финики и рис.

Он приехал с родителями и сестрой. Утомленных долгой дорогой детей усадили за сытный обед — мальчик с удовольствием и удивлением смотрел на полную тарелку. Ему еще только предстояло рассказать, как он оказался в центре обмана мирового масштаба.

"Мы прибежали в поликлинику, так как она хорошо укреплена. Там у меня схватили двоих детей, младшего и среднего, и начали их поливать водой. Дети испугались, сильно промокли и замерзли. Всех держали в одном месте. Я очень боюсь стрельбы и взрывов, и как только объявляют тревогу, хватаю детей и бегу в больницу, там безопаснее. В этот раз, когда мы оказались в больнице, кто-то все снимал, не знаю кто это был, но мы все в порядке", — рассказала в Нидерландах мать Хасана Диаба.

"Я не знаю, что такое химическое оружие. Я никогда ничего подобного не видел. Мы живем в своих домах, с нами все хорошо. Я приехал сказать людям: смотрите, вот моя жена, вот мои дети, с ними все в порядке и мы в безопасности", — обратился к цивилизованному западному миру отец Хасана Диаба.

Помимо семьи Хасана в Гаагу приглашены медики, которые работали в сирийской Думе и которые готовы рассказать представителям ОЗХО о том, что они видели.

Невероятными усилиями российским дипломатам удалось привезти в Организацию по запрещению химоружия 17 человек, у всех стран-членов ОЗХО была возможность услышать правду из первых уст. Но решились на это далеко не все.

Глава ОЗХО воспринял идею без энтузиазма. Представитель Канады счел, что это каким-то образом помешает работе экспертов организации в Сирии. По его мнению, бомбить страну в наказание за мнимую химатаку еще до расследования можно, а вот общаться со свидетелями, по его мнению, рано. Бойкот этой встрече объявили все страны НАТО и их союзники.

"ОЗХО — это не театр. Решение России использовать её является очередной попыткой подорвать работу организации, выставляя жертв химической атаки как «комедиантов». Это неприемлемо", — заявил постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

"В зале не было представителей США Франции , Англии, а также представителей стран ЕС и НАТО, а также некоторых азиатских союзников Соединенных Штатов Америки. Не решились услышать правду и прийти. Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо. Боятся посмотреть в глаза маленькому Хасану", — констатирует постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин

Несмотря на бойкот западных делегаций, журналистов на пресс-конференцию собралось немало, пришлось даже снять отдельный зал для пресс-конференций. Российские дипломаты показали всем живых свидетелей и смогли окончательно разоблачить химическую провокацию.

"Мы услышали крики на улице, чтобы мы бежали в больницу. Я очень испугался. И дальше в больнице меня стали обливать водой. Я не знаю, зачем они это делали", — рассказал в Гааге участник фейкового видео «Белых касок» Хасан Диаб.

"Мы доказали, что видеоролик «Белых касок» — инсценировка. А следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы их называем, на этот материал, как на свидетельство химатаки — являются полностью несостоятельными", — добавил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Отрицать очевидное, просто молчать или по привычке врать, западным партнерам становится все труднее.