В Великом Устюге объявили электронный аукцион на «полоскалки» белья в реке

электронный аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу мест для стирки и полоскания белья на реке Сухоне. Цена контракта — 210 тысяч рублей.

Обустроенные «полоскалки» планируется создать в районах спусков к этой реке между улицами Энгельса и Васендина, на улице Щелкунова, а также в деревне Дымково и населенном пункте Коромыслово, входящих в состав города, пишет региональное издание

"Места для стирки и полоскания белья — это специально оборудованные металлические конструкции — полоскалки, в основе которых несколько металлических поплавков, соединенные между собой деревянными трапами и оборудованные деревянными поручнями с деревянными столами-настилами", — говорится в техническом задании.

Также в контракте прописано, что «полоскалки» должны быть размещены на береговой части водного потока, деревянные настилы должны обеспечивать подход к воде на глубину до 1,5 метра и при этом быть надежно закрепленными тросом к берегу.

Кроме того, если человек вдруг упадет в реку, у него должна быть возможность самостоятельно выбраться из воды, поэтому по периметру деревянного настила необходимо оборудовать приспособления в виде поручней, надежных ручек или веревочных петель.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость ерническими постами.

"В Великом Устюге выделили 200 000 рублей на полоскалки для стирки белья на реке" Как тебе такое, Илон Маск ?!

— Сталингулаг (@StalinGulag) 26 апреля 2018 г.

Путин: «Нам нужен рывок и прорыв в будущее». Будущее уже здесь. В Великом Устюге выделили 200 тысяч рублей на полоскалки для стирки белья на реке. Великая страна неуправляемых ракет, деревянных сортиров и полоскалок. pic.twitter.com/33VtTZBMRi

— Alex Belenky (@gun1man) 25 апреля 2018 г.

Другие интернет-пользователи резко отвечают на подобные иронические комментарии. «Сразу ясно, что большинство просто не представляет, что такое жизнь в сельской местности, — написала одна из жительниц Вологодской области. — Во многих домах нет водопровода, а значит, и стиральных машин-автоматов. А многие по старинке, даже если машинка есть, предпочитают полоскать белье в реке, особенно большое белье, например постельное».

"Может быть, это звучит смешно, но полоскалки на Сухоне — это историческое наследие и важная часть городской культуры моей малой Родины, — комментирует другая местная жительница. — Для меня лично это неотъемлемая часть образа города. Ну и не надо забывать, что Дымково, например, это деревня, то есть там нет канализации и водопровода, поэтому стирают на реке".