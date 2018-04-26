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Новым Почётным жителем Владивостока стал Герой Социалистического Труда Юрий Сергеев
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Новым Почётным жителем Владивостока стал Герой Социалистического Труда Юрий Сергеев 

Prim.News 1 час назад
Он ветеран — капитан китобойного флота.
Решением Думы города Владивостока звание «Почетный гражданин города Владивостока» присвоено Герою Социалистического Труда, ветерану — капитану китобойного флота Юрию Сергееву. Об этом передает пресс-служба городского парламента
Комментируя принятие решения, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил: «В Думу города Владивостока были поданы документы на семерых кандидатов. По итогам рассмотрения представленных документов комиссия, сформированная на паритетных началах из депутатов, представителей администрации города и почетных граждан, предложила присвоить почетное звание Герою Социалистического Труда, ветерану — капитану китобойного флота Юрию Георгиевичу Сергееву. Юрий Георгиевич внес большой вклад в развитие рыбной отрасли, решение вопросов продовольственного снабжения, социально-экономического развития Владивостока».
Вручение регалий почетного гражданина будет проведено в торжественной обстановке на мероприятии, приуроченном ко Дню города.
Согласно положению о звании Почетные граждане города Владивостока имеют право на участие в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых в городе; на внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления; на внеочередное обслуживание муниципальными библиотеками на территории города Владивостока, льготу по земельному налогу.
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