Новым Почётным жителем Владивостока стал Герой Социалистического Труда Юрий Сергеев

Он ветеран — капитан китобойного флота.

Решением Думы города Владивостока звание «Почетный гражданин города Владивостока» присвоено Герою Социалистического Труда, ветерану — капитану китобойного флота Юрию Сергееву. Об этом передает пресс-служба городского парламента

Комментируя принятие решения, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил: «В Думу города Владивостока были поданы документы на семерых кандидатов. По итогам рассмотрения представленных документов комиссия, сформированная на паритетных началах из депутатов, представителей администрации города и почетных граждан, предложила присвоить почетное звание Герою Социалистического Труда, ветерану — капитану китобойного флота Юрию Георгиевичу Сергееву. Юрий Георгиевич внес большой вклад в развитие рыбной отрасли, решение вопросов продовольственного снабжения, социально-экономического развития Владивостока».

Вручение регалий почетного гражданина будет проведено в торжественной обстановке на мероприятии, приуроченном ко Дню города.

Согласно положению о звании Почетные граждане города Владивостока имеют право на участие в торжественных заседаниях и праздничных мероприятиях, проводимых в городе; на внеочередной прием должностными лицами органов местного самоуправления; на внеочередное обслуживание муниципальными библиотеками на территории города Владивостока, льготу по земельному налогу.