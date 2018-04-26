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В Воронеже чуть не «распилили» недостроенный завод по производству линолеума
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В Воронеже чуть не «распилили» недостроенный завод по производству линолеума 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Пока «Стройиндустрия» и «ДСК» договорились о временном перемирии. В Придонском сегодня чуть не «распилили» недостроенное предприятие по производству линолеума. С намерением освободить помещение от чужого оборудования пришли представители домостроительного комбината, но их так не и впустили внутрь. Завод строился за деньги федерального и областного бюджетов с 90-х годов. Внутри установлена производственная линия, но она до сих пор не распакована и не запущена. Здание тем временем, по плану приватизации отошло домостроительному комбинату. В ассоциации «Стройиндустрия», на балансе которой находится оборудование, утверждают, на протяжении всего этого времени завод числится как строящийся и платит налоги. А решение о судьбе предприятия должен принимать учредитель, то есть, региональные власти.
— Они не имели право тогда провести приватизацию, потому что у нас финансирование шло. У нас шло финансирование, мы строительство вели. И мне совсем непонятно, как они могли выхватить с этого земельного участка точки. Вот там, где линия, и одна треть, где смесительное отделение, — сообщил президент ассоциации «Стройиндустрия» Михаил Рукавицын. В итоге стороны договорились о временном перемирии. Судьбу оборудования и дальнейшего использования помещения должны решить до середины мая. «Стройиндустрия» намерена искать правды в суде. В домостроительном комбинате говорят, что помещение всё же придётся освободить.
— Это не заводик строящийся, а помещения. Если говорить о комплексе, то вот это помещение всегда принадлежали «ДСК», но в каком-то году была создана вот эта Ассоциация, и было намерение разместить линию по производству линолеума. С учётом того, что эти помещения не используются, было принято решение их демонтировать, что и было предложено Ассоциации сделать, — пояснил заместитель директора домостроительного комбината Андрей Соболев.
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