В Воронеже чуть не «распилили» недостроенный завод по производству линолеума

Пока «Стройиндустрия» и «ДСК» договорились о временном перемирии. В Придонском сегодня чуть не «распилили» недостроенное предприятие по производству линолеума. С намерением освободить помещение от чужого оборудования пришли представители домостроительного комбината, но их так не и впустили внутрь. Завод строился за деньги федерального и областного бюджетов с 90-х годов. Внутри установлена производственная линия, но она до сих пор не распакована и не запущена. Здание тем временем, по плану приватизации отошло домостроительному комбинату. В ассоциации «Стройиндустрия», на балансе которой находится оборудование, утверждают, на протяжении всего этого времени завод числится как строящийся и платит налоги. А решение о судьбе предприятия должен принимать учредитель, то есть, региональные власти.

— Они не имели право тогда провести приватизацию, потому что у нас финансирование шло. У нас шло финансирование, мы строительство вели. И мне совсем непонятно, как они могли выхватить с этого земельного участка точки. Вот там, где линия, и одна треть, где смесительное отделение, — сообщил президент ассоциации «Стройиндустрия» Михаил Рукавицын. В итоге стороны договорились о временном перемирии. Судьбу оборудования и дальнейшего использования помещения должны решить до середины мая. «Стройиндустрия» намерена искать правды в суде. В домостроительном комбинате говорят, что помещение всё же придётся освободить.