Курение на борту призвали приравнять к терроризму

Сразу два случая экстренной посадки самолетов по вине закуривших на борту пассажиров произошли 26 апреля. В Казани приземлился лайнер летевший из Москвы Челябинск , а в Минеральных Водах сняли курильщика с рейса Москва-Владикавказ.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов объяснил НСН, что командир имеет право произвести посадку на любом подходящем аэродроме и высадит такого пассажира.

«Таким образом расторгается договор перевозки. А дальше компания подает в суд на взыскание убытков с пассажира. Конечно, для экипажа это головная боль. Это долго и муторно оформлять, вызывать полицию, давать пояснения. Это задержка, это неудобно пассажирам, это рабочее время. Наказывать надо строго за это. В полете есть правила. Это безопасность. Это угроза пожара. Пассажиры тоже могут подавать в суд на этого пассажира. Но это длительный процесс. Суд на годы», — пояснил он.

По мнению летчика, предложение депутатов Госдумы вернуть курилки в аэропортах не решит проблему курения на борту.

«Курилки пусть будут везде. Лишь бы не мешали. Но для того, чтобы на самолете не курили, они не помогут. Нужно строже наказывать просто, строже. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем. Пусть Госдума думает», — заключил он.