В Самаре проверили пункты аккредитации автотранспорта на время мундиаля

Площадь Куйбышева, где в дни проведения чемпионата мира по футболу развернётся фестиваль болельщиков, сделают максимально удобной для пеших прогулок гостей и жителей города. Поэтому введут ограничение на проезд личного автотранспорта. Но попасть домой всем, кто живёт рядом, на своих машинах можно будет по специальному пропуску.

Для этого необходимо подать заявление на аккредитацию своего автомобиля. После прохождения всех проверочных процедур сообщат, когда можно забрать пропуск для проезда.

Вся прилегающая территория к фан-зоне на площади Куйбышева по соответствующим цветам поделена на 4 зоны. В красную входят улицы Ленинградская, Максима Горького и Куйбышева, в синюю — Волжский проспект, Молодогвардейская, площадь Славы, скверы Устинова и 30-летия Победы, в жёлтую — Фрунзе , Некрасовская, Чапаевская, Льва Толстого , в зелёную — Садовая, Самарская, Галактионовская, Ульяновская. На время проведения чемпионата неаккредитованные водители попасть в любую из них смогут либо пешком, либо на общественном транспорте. Первый заместитель главы администрации Самары тоже автолюбитель, поэтому сам решил проверить, нет ли проволочек.

”Всегда очень сложно найти грань между свободой и безопасностью. Но в данном случае, как показывает практика всех мировых соревнований, элементы безопасности всегда выходят на первый план. Нужно быть готовым ограничить свою свободу ради безопасности других жителей, гостей, участников как футбола, так и фестиваля болельщиков”, — считает Александр Карпушкин

Импровизированная проверка никаких нарушений не выявила. Работа отлажена чётко, процедура подачи заявления много времени не занимает.

Пункт аккредитации автотранспорта работает не только на улице Самарской, подобные открыты на Чернореченской и Вилоновской. При подачи заявления при себе необходимо иметь паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис ОСАГО. Оформить пропуск на машину можно до 14 мая.