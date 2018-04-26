Сэкономить на коммунальных платежах самарцам помогут современные технологии

Автоматическая система теплоснабжения и контроль электроэнергии. В Самаре продолжается региональная программа капитального ремонта домов. Современные технологии позволяют экономить на коммунальных платежах. Плюсы нововведения уже ощутили на себе жители Промышленного и Октябрьского районов. Владимир Маркин расскажет подробнее.

Светлана Александровна Вашурина в доме № 45 на Волжском проспекте живёт более двадцати лет. Говорит, раньше часто возникали проблемы с канализацией, случались частые протечки труб. Приходилось обращаться в страховые компании и восстанавливать системы в санузле. В этом году по программе капитального ремонта их полностью привели в порядок.

”Всё установили и заделали. Вырезали часть кафеля, потом всё приставили, приклеили, трубы заменили и все поставили на место”, — делится Светлана Александровна.

Дому более 50 лет, поэтому обновление инженерных систем — процедура необходимая. Это снизит риск коммунальных аварий, в том числе — серьёзных подтоплений в подвальных помещениях.

Капитальный ремонт в доме № 45 на Волжском проспекте начался в декабре прошлого года. Здесь частично заменили систему водоснабжения и электрику. Полностью завершить работы подрядчики планируют уже этой осенью.

А вот отопление начнут ремонтировать в июле. Температуру в доме будет регулировать современная автоматика в зависимости от низкого и высокого градуса на улице. Эта система поможет жильцам существенно сэкономить на платежах жилищно-коммунальных услуг.

В Промышленном районе, на улице Ново-Садовой, в доме № 317 наладку инженерных систем, отопления и электрики закончили в ноябре прошлого года. Произвели контроль качества выполненных работ. Серьёзных нареканий у инженеров технадзора к объекту нет.

В этом году в план капитального ремонта входит более девятисот домов по всей области. Подрядные организации работы начали с 25 апреля, чтобы к осени, с началом нового отопительного сезона, все инженерные системы эксплуатировались в исправном режиме.