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Дикие новорожденные кабанята впервые попали на видео под Самарой
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Дикие новорожденные кабанята впервые попали на видео под Самарой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Жигулевском заповеднике в объектив фотоловушки впервые попали новорожденные поросята, сообщает сайт заповедника.
На поиски логова ушло почти 2 месяца. Такие места всегда находятся в труднодоступных и скрытных участках леса. За несколько дней до родов самки покидают свои прошлогодние выводки и не подпускают их к себе.
На снятом фотоловушкой видео запечатлены первые неуверенные шаги 7 новорожденных и их заботливая мама.
Многие годы, за редким исключением, не удавалось достоверно установить точную дату рождения и размеры выводков.
А в Кавказском заповеднике, как сообщается на его официальной странице в соцсети, «вольерный комплекс весной напоминает ясельную группу». Недавно было пополнение у енотов и диких свинок.
В ближайшее время там также ожидают рождение оленят.
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