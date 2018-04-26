Минобороны наградило лучших журналистов

Победителями в девяти основных номинациях стали сотрудники центральных и региональных СМИ, специализирующиеся на армейской и военно-патриотической тематике. Все они получили дипломы и призы от министра обороны.

— Это профессиональная работа, работа за которую мы, конечно, благодарны. Не только мы в Минобороны , но и, конечно, наша страна, — сказал Шойгу на церемонии награждения. — Я надеюсь, что мы будем также плотно и тесно стоять в одном ряду во имя нашей страны. Ради того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло подумать, что они могут быть выше и сильнее нас.

Наряду с такими маститыми публицистами, как Владислав Шурыгин — его признали асом в номинации «Стиль жизни», — финалистами конкурса оказались журналисты из глубинки. В частности, корреспондент районной газеты «Таймыр» Хабир Харисов, чей цикл очерков об учениях кораблей Северного флота отмечен в номинации «На острие атаки». Уверенность, профессионализм и искренний интерес к военной тематике помогли победить в номинации «Командный голос» ведущей радиопрограмм ГТРК «Регион-Тюмень» Татьяне Яценко. Лучшим дебютантом года был назван корреспондент ведущего информационного ресурса Владивостока «Новости VL.ru» Максим Тихонов — он победил в номинации «Прорыв».

Признанным медиа — асом теперь официально является собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Виталий Аньков. В недавнем прошлом он кадровый офицер, сотрудник газеты «Красная звезда». Другой победитель конкурса Дмитрий Семенов (номинация «Сила слова» за лучший материал в печатных СМИ) сейчас трудится в этом издании старшим постоянным корреспондентом.

Екатерина Елисеева. Среди победителей конкурса также оказались телевизионные творческие группы "Первого канала" и «Звезды». А еще — авторский коллектив телеканала «Техно 24», подготовивший цикл фильмов о службе наших военных в Сирии . Лучшими в номинации «Молния» признаны корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина и сотрудник военной редакции "ТАСС"

В специальной номинации «За боевые отличия» лучшим оказался телеканал «Россия 24».

Сергею Бабичеву. По традиции после чествования победителей «МЕДИА — АС» была вручена Общероссийская премия имени Виталия Джибути «За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ». В этом году она досталась главному редактору службы военной информации международной информационной группы "Интерфакс"