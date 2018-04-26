Минобороны наградило лучших журналистов 

Победителями в девяти основных номинациях стали сотрудники центральных и региональных СМИ, специализирующиеся на армейской и военно-патриотической тематике. Все они получили дипломы и призы от министра обороны.
— Это профессиональная работа, работа за которую мы, конечно, благодарны. Не только мы в Минобороны, но и, конечно, наша страна, — сказал Шойгу на церемонии награждения. — Я надеюсь, что мы будем также плотно и тесно стоять в одном ряду во имя нашей страны. Ради того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло подумать, что они могут быть выше и сильнее нас.
Наряду с такими маститыми публицистами, как Владислав Шурыгин — его признали асом в номинации «Стиль жизни», — финалистами конкурса оказались журналисты из глубинки. В частности, корреспондент районной газеты «Таймыр» Хабир Харисов, чей цикл очерков об учениях кораблей Северного флота отмечен в номинации «На острие атаки». Уверенность, профессионализм и искренний интерес к военной тематике помогли победить в номинации «Командный голос» ведущей радиопрограмм ГТРК «Регион-Тюмень» Татьяне Яценко. Лучшим дебютантом года был назван корреспондент ведущего информационного ресурса Владивостока «Новости VL.ru» Максим Тихонов — он победил в номинации «Прорыв».
Признанным медиа — асом теперь официально является собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Виталий Аньков. В недавнем прошлом он кадровый офицер, сотрудник газеты «Красная звезда». Другой победитель конкурса Дмитрий Семенов (номинация «Сила слова» за лучший материал в печатных СМИ) сейчас трудится в этом издании старшим постоянным корреспондентом.
Среди победителей конкурса также оказались телевизионные творческие группы "Первого канала" и «Звезды». А еще — авторский коллектив телеканала «Техно 24», подготовивший цикл фильмов о службе наших военных в Сирии. Лучшими в номинации «Молния» признаны корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина и сотрудник военной редакции "ТАСС" Екатерина Елисеева.
В специальной номинации «За боевые отличия» лучшим оказался телеканал «Россия 24».
По традиции после чествования победителей «МЕДИА — АС» была вручена Общероссийская премия имени Виталия Джибути «За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ». В этом году она досталась главному редактору службы военной информации международной информационной группы "Интерфакс" Сергею Бабичеву.
Кроме того, министр обороны РФ наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.