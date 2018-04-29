В московских аэропортах разрешили лежать на полу

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — цитирует сообщение ведомства ТАСС

Шереметьево и Жуковский. Как напоминает издание «Мослента» , 26 апреля Московская областная дума приняла поправки к региональному Кодексу об административных правонарушениях, которые регламентируют правила пользования аэропортами Домодедово

Депутаты ввели штрафы за загромождение проходов, засорение территории, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифтов, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, а также за прослушивание музыки без наушников. Помимо этого областные парламентарии решили, что нельзя лежать на лавках, сидеть на полу и ставить багаж на сидение.