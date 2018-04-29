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В московских аэропортах разрешили лежать на полу
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В московских аэропортах разрешили лежать на полу 

Говорит Москва 1 час назад
«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как напоминает издание «Мослента», 26 апреля Московская областная дума приняла поправки к региональному Кодексу об административных правонарушениях, которые регламентируют правила пользования аэропортами Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Депутаты ввели штрафы за загромождение проходов, засорение территории, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифтов, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, а также за прослушивание музыки без наушников. Помимо этого областные парламентарии решили, что нельзя лежать на лавках, сидеть на полу и ставить багаж на сидение.
Указанные правила не распространяют на аэропорт Внуково, поскольку он находится в Москве, а не в области.
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