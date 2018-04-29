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Стало известно, кому запретят лежать на полу в столичных аэропортах
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Стало известно, кому запретят лежать на полу в столичных аэропортах 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в Московской областной Думе приняли закон, согласно которому за нарушение правил поведения в аэропортах столицы будет предусмотрен штраф. Речь идет о лежании на креслах и полу, а также о прослушивании музыки без наушников и передвижении по аэропорту на сегвее.
В Министерстве транспорта Московской области объяснили новые правила о поведении в столичных аэропортах. Так, в ведомстве отметили, что для людей с билетами запрет на лежание на полу и скамейках распространяться не будет.
«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в Московской областной Думе приняли закон, согласно которому за нарушение правил поведения в аэропортах столицы будет предусмотрен штраф. Речь идет о лежании на креслах и полу, а также о прослушивании музыки без наушников и передвижении по аэропорту на сегвее.
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