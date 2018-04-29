Стало известно, кому запретят лежать на полу в столичных аэропортах

Ранее в Московской областной Думе приняли закон, согласно которому за нарушение правил поведения в аэропортах столицы будет предусмотрен штраф. Речь идет о лежании на креслах и полу, а также о прослушивании музыки без наушников и передвижении по аэропорту на сегвее.

Министерстве транспорта Московской области объяснили новые правила о поведении в столичных аэропортах. Так, в ведомстве отметили, что для людей с билетами запрет на лежание на полу и скамейках распространяться не будет.

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — цитирует сообщение ТАСС

Ранее в Московской областной Думе приняли закон, согласно которому за нарушение правил поведения в аэропортах столицы будет предусмотрен штраф. Речь идет о лежании на креслах и полу, а также о прослушивании музыки без наушников и передвижении по аэропорту на сегвее.