Ещё
Подмосковье закупило тысячи единиц коммунальной техники за последние годы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье закупило тысячи единиц коммунальной техники за последние годы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье за последние годы закупили несколько тысяч единиц дорожной и спецтехники для поддержания порядка на улицах, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«За эти годы мы купили несколько тысяч единиц техники, дорожной техники, снегоуборочной техники, которая позволяет нам не просто навести порядок в апреле месяце, а поддерживать его в течении всего сезона», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он отметил, что на встречах с жителями представители власти убеждаются, что подмосковные города становятся более уютными и комфортными.
Ранее Воробьев сообщил, что в этом году на субботнике 21 апреля был поставлен рекорд — на уборку вышли порядка 1 миллиона человек. Субботники в Подмосковье стали по-настоящему массовыми благодаря усилиям управляющих компаний и главных по домам и подъездам, а также благодаря активной работе муниципальных органов власти.
РИАМО: последние новости
Выходные 28 апреля – 2 мая: концерт «30 Seconds to Mars» и «Московская весна а сappella» Пресняков‑старший рассказал о своем самочувствии после инфаркта Более 15 компаний такси будут бесплатно перевозить ветеранов ВОВ в День Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось31
Джигарханян впал в кому76
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1110
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери29
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение