Подмосковье закупило тысячи единиц коммунальной техники за последние годы

Подмосковье за последние годы закупили несколько тысяч единиц дорожной и спецтехники для поддержания порядка на улицах, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«За эти годы мы купили несколько тысяч единиц техники, дорожной техники, снегоуборочной техники, которая позволяет нам не просто навести порядок в апреле месяце, а поддерживать его в течении всего сезона», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он отметил, что на встречах с жителями представители власти убеждаются, что подмосковные города становятся более уютными и комфортными.

Ранее Воробьев сообщил, что в этом году на субботнике 21 апреля был поставлен рекорд — на уборку вышли порядка 1 миллиона человек. Субботники в Подмосковье стали по-настоящему массовыми благодаря усилиям управляющих компаний и главных по домам и подъездам, а также благодаря активной работе муниципальных органов власти.