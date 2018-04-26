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Полиция не дала бить в барабан на пикете противников МСЗ в Казани
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Полиция не дала бить в барабан на пикете противников МСЗ в Казани 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В четверг, 26 апреля на площади Тинчурина в Казани прошел пикет противников строительства в республике мусоросжигательного завода (МСЗ). Кроме того, пикетчики высказались против атомных электростанций (АЭС). В последнем случае, участники акции вспоминали аварию на Чернобыльской АЭС, случившуюся 26 апреля 1986 года. Участники акции протеста держали в руках плакаты с лозунгами: «Нам решать, чем дышать!», «Нет мусоросжигательному заводу в Казани, да раздельному сбору отходов» или, например, «Министр экологии, экология в опасности. Не дай засорить страну мусоросжигательными заводами». Один из участников пикета пытался бить в барабан, однако сотрудники полиции попросили его остановиться. Напомним, экоактивисты выступают против реализации проекта МСЗ в Татарстане и дискутируют с властями республики. Ранее они отказались от осмотра аналогичных заводов в странах мира. Ранее Татарский природоохранный прокурор назвал условие строительства домов рядом с МСЗ.
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