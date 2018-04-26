37 млн рублей направят на информатизацию медицинских учреждений Вологодчины

Такую сумму получит Вологодская область на внедрение информационных систем в медицинских организациях. Это часть средств из резервного фонда Правительства РФ. Всего же регионам на электронную информатизацию организаций системы здравоохранения выделены 2 млрд рублей.

Сейчас на Вологодчине продолжает развиваться применение информационных систем. Так, компьютерами оборудованы 84,5% рабочих мест врачей в медицинских организациях. В 12 медицинских учреждениях применяют технологию телемедицины. Также впервые в этом году в областном бюджете предусмотрено почти 200 млн рублей на внедрение комплексной системы IT-обеспечения отрасли.

«Среди приоритетных направлений развития сегодня особенно важны: организация качественной и стабильно работающей записи на прием к врачу через Интернет, организация информационного пространства в лечебно-профилактических учреждениях на принципах «вежливой поликлиники», внедрение систем «электронного больничного листа» и «электронной регистратуры». Правительство выделяет средства, чтобы в каждой поликлинике и больнице, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это шаг по повышению качества медицинских услуг. После ввода в действие единой медицинской информационной системы не будет необходимости везти с собой копии истории болезни — документы будут уже в единой электронной базе. Соответственно, медицинские организации и нашего, и других регионов при согласии пациента смогут обменяться электронными медицинскими картами», — рассказал заместитель Губернатора Олег Васильев

Таким образом, сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, но и будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Электронный документооборот поможет решить и вопрос с очередями. К специалистам можно будет записываться дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.