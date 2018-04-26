Глава региона: В Тольятти заложниками спора между «Т Плюс» и «УК № 3» стали простые жители

В частности, жители Сызрани обеспокоены тем, что еще 18 апреля в городе отключили отопление, в домах температура не поднимается выше 13 градусов. Жители Отрадного жалуются на ежемесячный рост оплаты за общедомовые нужды. В поселке Аэропорт-2 Волжского района жителям приходится оплачивать горячую и холодную воду разным организациям по разным адресам.

Дмитрий Азаров обозначил, что все поступившие обращения будут рассмотрены и отработаны.

Особый резонанс вызвала ситуация, которая сложилась в Тольятти . В апреле многие жители Автограда, которые обслуживаются ООО «УК № 3», получили квитанции по квартплате с доначислением за отопительный сезон 2017 года.

Жильцам сверх привычной суммы квартплаты было предложено по строке «отопление» перечислить немалые деньги. Как выяснилось, управляющая организация в соответствии с фактическим объемом потребления тепла, выставленным ПАО «Т Плюс» , намерена дополнительно взыскать с каждой квартиры от 60 до 7500 рублей.

Дмитрий Азаров пояснил, что на его имя пришло обращение от жителей Тольятти по поводу сложившейся ситуации.

"Поскольку я понял, что решение вопроса затягивается на уровне города, мы провели расширенное заседание с управляющими компаниями, представителями жилищных инспекций и профильным министерством. Мы пытались разобраться в сложившейся ситуации. И если цифры у других УК выглядели адекватно, то по УК № 3 они были значительно выше, даже чем в соседних домах. Сегодня между УК № 3 и энергоснабжающей организацией сложился спор, но заложниками невыясненных отношений стали жители. Это недопустимо, — считает глава региона. — Я предложил руководителю управляющей компании перевыставить счета по средним показателям, которые действуют в Тольятти. А мы со своей стороны поможем сторонам разобраться в этой ситуации. Серьезно этим делом занимается и прокуратура города".

Также Дмитрий Азаров отметил, что управляющая компания прислушалась к рекомендациям, и уже принято решение, что будет произведен пересчет.

"Я рассчитываю, что в дальнейшем в отношениях между жителями и управляющими компаниями активную позицию начнут занимать главы муниципальных образований и соответствующие муниципальные службы. Считаю, что именно так должна быть выстроена работа", — сказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил, что наладить конструктивные взаимоотношения между жителями и УК помогут так называемые модельные договоры, которые обеспечивают прозрачность расчетов и контроль за расходованием средств. Сегодня их заключили более 3,5 тыс. домов.