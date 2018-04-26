Каплин: Украинская власть использовала антироссийские санкции не по назначению

Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Сергей Каплин

«В украинских реалиях применения права, как такового, является инструментом борьбы с конкурентами по бизнесу, с политическими конкурентами. Не секрет, что руководство государства сосредоточило вокруг себя крупные бизнес-группы и, соответственно, лоббирует их интересы. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что санкционные нормы, в частности, применяются выборочно. Для того, чтобы убрать чьего конкурента», — заявил Каплин.

По этим причинам меры воздействия СНБО, призванные гарантировать мир и безопасность с помощью санкций, не приносят ожидаемых последствий, считает нардеп.

«Надеюсь, что эта временная и детская болезнь нашей постмайданной демократии пройдет. Ведь такие неправомерные санкции бьют по инвестиционному климату нашего государства, а значит и по созданию новых рабочих мест», — добавил Каплин.

Ранее Международный центр перспективных исследований презентовал исследование на тему «Антироссийские санкции: Инструмент влияния или демонстрация бессилия?». Эксперты, в частности, указали на выборочный и безосновательный характер применения санкций, особенно в том, что касается бизнеса.