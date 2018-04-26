Дмитрий Азаров: «Пока власти не разберутся в ситуации, строительство крематория не начнется»

По словам Дмитрия Азарова, ситуация в Рубежном находится на контроле городских властей. «Глава Самары Елена Лапушкина провела в поселке масштабное совещание с участием депутатов, специалистов, представителей министерств. В итоге на уровне города была создана комиссия, которая детально разберется в ситуации», — сказал Дмитрий Азаров

По его словам, вся документация по проекту будет проверена строжайшим образом. Совместно с прокуратурой власти города выяснят, на каких условиях выделялся участок, есть ли разрешение на строительство, проводились ли расчеты санитарных и строительных норм.

"Я со своей стороны гарантирую, пока муниципальная власть и надзорные органы не разберутся в этой ситуации, никакого строительства не будет. Нужно понять, в чем заключаются опасения людей, как выдавались документы, что из себя представляет проект", — сообщил Азаров.

Ситуация в Рубежном усугубляется и другими проблемами. Среди них несанкционированные свалки, незаконные захоронения на кладбище. Кроме того, на территории есть и недобросовестные предприниматели, которые «подогревают» возмущение жителей.

Дмитрий Азаров напомнил, что поселок Рубежный находится в Куйбышевском районе, и призвал местное руководство к активной работе. «Районные власти должны находиться на территории с утра до вечера, чтобы распутать тот клубок проблем, который здесь сложился», — считает Азаров.