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Губернатор Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на своевременный вывоз мусора
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Губернатор Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на своевременный вывоз мусора 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил глав муниципальных образований региона внимательно и добросовестно относиться к своевременному сбору и вывозу мусора. Об этом глава региона заявил в четверг эфире телеканала «Подмосковье 360».
Ранее в социальных сетях жители Московской области жаловались на скопление мусора около контейнерных площадок.
"Сегодня мы вынуждены испытывать турбулентность, потому что нагрузка на оставшиеся полигоны очень приличная. И у нас следующие два-три месяца самые тяжелые и напряженные. Я прошу глав муниципалитетов обратить внимание на своевременный вывоз мусора, на плотную и подробную работу с министерством экологии, которая позволит своевременно доставить мусор на полигон.
"Я прошу глав территорий очень внимательно и добросовестно отнестись к сбору и утилизации мусора", — сказал Воробьев.
ТАСС: последние новости
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