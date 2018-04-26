Губернатор Подмосковья обратил внимание глав муниципалитетов на своевременный вывоз мусора

Ранее в социальных сетях жители Московской области жаловались на скопление мусора около контейнерных площадок.

"Сегодня мы вынуждены испытывать турбулентность, потому что нагрузка на оставшиеся полигоны очень приличная. И у нас следующие два-три месяца самые тяжелые и напряженные. Я прошу глав муниципалитетов обратить внимание на своевременный вывоз мусора, на плотную и подробную работу с министерством экологии, которая позволит своевременно доставить мусор на полигон.

"Я прошу глав территорий очень внимательно и добросовестно отнестись к сбору и утилизации мусора", — сказал Воробьев.