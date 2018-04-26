Помпео посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию

Эр-Рияд, Иерусалим и "Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель Амман . Госсекретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки в качестве государственного секретаря", — говорится в сообщении

По ее словам, Помпео посетит Брюссель 26-27 апреля, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которого стороны обсудят подготовку к июльской встрече глав государств и правительств стран Альянса на высшем уровне.

"Затем секретарь посетит Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения важнейших региональных и двусторонних вопросов", — заявила Науэрт.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге.