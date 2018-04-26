Майкл Помпео стал новым государственным секретарем США 

Сегодня на своем пленарном заседании Сенат Конгресса США утвердил 70-м государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майкла Помпео. За его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, высказались уже 52 члена верхней палаты из 100, при этом голосование еще продолжается, но большинство набрано.
Помпео до этого был директором Центрального разведывательного управления США. После принятия присяги он сможет приступить к обязанностям, которые пока исполняет Джон Салливан после отставки прежнего главы Госдепа Джека Тиллерсона, отправленного Трампом в отставку в минувшем марте.