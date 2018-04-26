Урожай плодов и ягод в Адыгее в 2017 году вырос в 1,5 раза

МАЙКОП , 26 апреля. / ТАСС /. Урожай плодово-ягодной продукции за минувший год в Адыгее вырос в полтора раза до 33,2 тыс. тонн, сообщил в четверг на расширенном заседании правительства республики глава минсельхоза региона Юрий Петров

"За последние пять лет заложено более 1 тыс. га садов интенсивного типа, а площади под ягодниками выросли в 1,5 раза до 864 га. Как результат — рост объемов продукции. В минувшем году аграриями собрано 33,2 тыс. тонн плодов и ягод, что в полтора раза превышает урожай 2016 года", — сказал он.

Министр уточнил, что аграрии будут перенимать опыт итальянских коллег в выращивании ягод. По опыту предпринимателей автономной провинции Больцано — Южный Тироль, с которой у Адыгеи схожие климатические условия, в республике около восьми лет назад начали развивать интенсивное садоводство. Технологии капельного орошения планируется использовать при выращивании земляники и других ягодных культур.

"При выращивании земляники аграрии Адыгеи также стали использовать рассаду, подготовленную по итальянской технологии «фриго». В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25-30 тонн с одного га, повысив производство земляники до уровня высокорентабельного", — пояснил Петров.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи приняли решение изменить структуру сельского хозяйства, сделав акцент на овощеводстве и садоводстве, в частности потому, что техническая и технологическая модернизация возделывания зерновых ведет к сокращению рабочих мест в сельской местности. Вместе с тем, развитие производства плодовых и ягодных культур стимулирует создание дополнительных рабочих мест на селе, что способствует сокращению оттока сельского населения, росту доходов сельских жителей.