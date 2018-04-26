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Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в формирование престижа армии
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Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в формирование престижа армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских журналистов за вклад в формирование престижа страны и армии.
"Это профессиональная работа, работа за которую мы, конечно, благодарны. Не только мы в Минобороны, но и конечно наша страна. Я надеюсь, что мы будем также плотно и тесно стоять в одном ряду во имя нашей страны ради того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло подумать, что они могут быть выше и сильнее нас", — сказал Шойгу в приветственной речи на всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2018».
Он также отметил, что от того, насколько профессионально российские журналисты выполняют свой долг, зависит престиж и честь не только российской армии, но и всей страны.
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.
В этом году корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации «Молния» за лучшую работу в информационном новостном агентстве. Собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Виталий Аньков выиграл в номинации «Главный калибр» за лучшую фотоработу.
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