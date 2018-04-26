Сырный кластер в Дмитровском районе находится на этапе инженерного планирования

В этом году мы уже начали посевную в прошлую субботу, полностью готовы к проведению весеннего сева, полностью укомплектованы техникой и семенами. В этом году на 57 гектаров увеличиваем посевную площадь

— Андрей Разин.

Министр рассказал о новом проекте TH Milk, который развивается на территории региона.

В прошлом году мы завезли 1000 голов, 300 коров уже дают молоко, достаточно активно мы двигаемся в сторону реализации второй очереди, которая будет реализовываться на территории

Орехово-Зуевоского

и Шатурского района

— Андрей Разин.

Разин добавил, что на сегодняшний день в Подмосоквье разработаны практически все инженерные решение по строительству сырного кластера в Дмитровском районе.

В этом году мы начинаем строить всю необходимую инфраструктуру, уже более пяти инвесторов готовят документы. Интерес все больше увеличивается, коллеги слышат, что в Московской области создается уникальное предложение по развитию сырных производств

— Андрей Разин.