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Сырный кластер в Дмитровском районе находится на этапе инженерного планирования
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Сырный кластер в Дмитровском районе находится на этапе инженерного планирования 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В эфире телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андреем Разиным развитие сельского хозяйства в регионе.
В этом году мы уже начали посевную в прошлую субботу, полностью готовы к проведению весеннего сева, полностью укомплектованы техникой и семенами. В этом году на 57 гектаров увеличиваем посевную площадь
— Андрей Разин.
Министр рассказал о новом проекте TH Milk, который развивается на территории региона.
В прошлом году мы завезли 1000 голов, 300 коров уже дают молоко, достаточно активно мы двигаемся в сторону реализации второй очереди, которая будет реализовываться на территории
Орехово-Зуевоского
и Шатурского района
— Андрей Разин.
Разин добавил, что на сегодняшний день в Подмосоквье разработаны практически все инженерные решение по строительству сырного кластера в Дмитровском районе.
В этом году мы начинаем строить всю необходимую инфраструктуру, уже более пяти инвесторов готовят документы. Интерес все больше увеличивается, коллеги слышат, что в Московской области создается уникальное предложение по развитию сырных производств
— Андрей Разин.
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