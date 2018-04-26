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В Подмосковье развивается проект по строительству теплиц — Воробьев
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В Подмосковье развивается проект по строительству теплиц — Воробьев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В эфире телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве крупных тепличных комплексов на территории региона.
Раньше мы тотально зависели от Узбекистана, Азербайджана, от Турции, у нас не было своих овощей, только в летнее время они были доступны, и стоимость этих продуктов часто била по карману. Сегодня благодаря госпрограмме, мы в Московской области активно занимаемся проектом строительства теплиц
— Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
В настоящее время для строительства тепличных комплексов используются самые современные технологии. Три года назад Подмосковье занимало 38 место в РФ по количеству гектаров. В конце 2018 года Московская область планирует попасть в пятерку самых крупных комплексов на территории России.
Сегодня реализуются очень амбициозные проекты, я надеюсь наши инвесторы останутся с нами до конца, надеюсь, что они успешно завершат стадию такого прорыва и будут доходны, прибыльны. Это позволит создать дополнительные предложения на полках супермаркета
— Андрей Воробьев.
Губернатор также добавил, что благодаря тепличному комплексу в Кашире создаются дополнительные рабочие места, поступают налоги в бюджет.
Не случайно сегодня у нас Каширский городской округ — один из лидеров в дополнительном наращивании муниципального бюджета, это позволяет ему развиваться
— Андрей Воробьев.
К концу 2018 года Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в стране. По словам зампреда правительства Подмосковья — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, область сможет обеспечить овощами весь московский регион к 2021 году.
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