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Российско-монгольские торгово-экономические отношения обсудили в Улан-Баторе
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Российско-монгольские торгово-экономические отношения обсудили в Улан-Баторе 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Делегация Российской Федерации во главе с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым посетила с рабочим визитом Монголию (г. Улан-Батор) в ходе которого состоялся ряд встреч с Президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, Премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Вице-премьером Правительства Монголии Улзийсайханы Энхтүвшином. В рабочей поездке принял участие директор Департамента международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Господарев.
В рамках переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений и рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа и машиностроения, сельского хозяйства, энергетической сфере, фармацевтике и медицине, а также перспективы развития горнорудной и металлургической промышленности.
Еще одна тема прошедших встреч — подготовка к серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива — 2018», которая состоится в период с 7 по 10 июня 2018 года в г. Улан-Баторе (Монголия). В рамках РМИ-2018 планируется обсуждение текущего состояния российско-монгольских торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, презентация передовых российских товаров и технологий, создание условий для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества, а также демонстрация единства позиций России и Монголии в региональной и глобальной повестке.
Справочно
Формат участия Российской Федерации в данном мероприятии предполагает организацию российской экспозиции, в программу которой войдут: выставка российских производителей специализированной техники и оборудования, выставка-ярмарка товаров народного потребления и продуктов питания российских производителей, деловой российско-монгольский форум с участием деловых кругов России и Монголии по актуальным вопросам российско-монгольского сотрудничества, а также культурная программа — выступление ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
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