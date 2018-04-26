Российско-монгольские торгово-экономические отношения обсудили в Улан-Баторе

В рамках переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений и рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа и машиностроения, сельского хозяйства, энергетической сфере, фармацевтике и медицине, а также перспективы развития горнорудной и металлургической промышленности.

Еще одна тема прошедших встреч — подготовка к серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива — 2018», которая состоится в период с 7 по 10 июня 2018 года в г. Улан-Баторе (Монголия). В рамках РМИ-2018 планируется обсуждение текущего состояния российско-монгольских торгово-экономических отношений и будущих совместных проектов, презентация передовых российских товаров и технологий, создание условий для дальнейшего развития деловых контактов и приграничного сотрудничества, а также демонстрация единства позиций России и Монголии в региональной и глобальной повестке.

Справочно

Формат участия Российской Федерации в данном мероприятии предполагает организацию российской экспозиции, в программу которой войдут: выставка российских производителей специализированной техники и оборудования, выставка-ярмарка товаров народного потребления и продуктов питания российских производителей, деловой российско-монгольский форум с участием деловых кругов России и Монголии по актуальным вопросам российско-монгольского сотрудничества, а также культурная программа — выступление ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.