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Мясоперерабатывающий завод в Кашире планирует выйти на стабильную мощность в июне
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Мясоперерабатывающий завод в Кашире планирует выйти на стабильную мощность в июне 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Производство по переработке, по изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово» в Кашире позволило создать 200 рабочих мест. Губернатор Московской области в эфире телеканала «360» заявил, что новый завод имеет большие мощности.
Я знаю, что завод очень мощный. Часто сырокопченые колбасы были либо в дефиците, либо их привозили
из-за  рубежа. Я знаю, что завод настолько мощный, что может полностью обеспечить потребность в сыроколбасных изделиях на территории России
Андрей Воробьев.
Планируется, что в июне завод в Кашире выйдет на стабильную мощность. Сейчас нанято порядка 90 человек. Порядка 50% из них — жители Каширского района, еще 30% — из ближайших районов. Оставшиеся 20% — узкоспециализированные специалисты, которых нанимали со всей страны.
Производство по переработке, по изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово» откроется в Кашире. В сутки на нем будут производить 100 тонн колбасных изделий. Инвестиции в проект уже составили более 7 миллиардов рублей.
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