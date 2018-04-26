Мясоперерабатывающий завод в Кашире планирует выйти на стабильную мощность в июне

Я знаю, что завод очень мощный. Часто сырокопченые колбасы были либо в дефиците, либо их привозили

из-за рубежа. Я знаю, что завод настолько мощный, что может полностью обеспечить потребность в сыроколбасных изделиях на территории России

Планируется, что в июне завод в Кашире выйдет на стабильную мощность. Сейчас нанято порядка 90 человек. Порядка 50% из них — жители Каширского района, еще 30% — из ближайших районов. Оставшиеся 20% — узкоспециализированные специалисты, которых нанимали со всей страны.

Производство по переработке, по изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово» откроется в Кашире. В сутки на нем будут производить 100 тонн колбасных изделий. Инвестиции в проект уже составили более 7 миллиардов рублей.