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Помпео возглавил Госдеп
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Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Помпео возглавил Госдеп 

News.ru 37 минут назад
Сенатом США была утверждена кандидатура Майка Помпео на пост государственного секретаря. Свои голоса за него отдала большая часть из 100 сенаторов.
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