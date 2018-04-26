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Помпео возглавил Госдеп
News.ru
37 минут назад
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Сенатом США
была утверждена кандидатура Майка Помпео на пост государственного секретаря. Свои голоса за него отдала большая часть из 100 сенаторов.
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