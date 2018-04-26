Проглоченный на спор стержень из стали год лежал в животе китайца

Китае прооперировали жителя города Чэнду, который на спор проглотил тонкий стальной стержень длиной 20 сантиметров. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Металлический предмет оказался в его желудке около года назад. Собутыльники пообещали мужчине пять тысяч юаней (около 50 тысяч рублей), если тот его съест. Чтобы избежать неприятных ощущений, он спрятал стальной стержень в пластиковый корпус от шариковой ручки, а затем проглотил.

Через несколько месяцев китаец заподозрил, что железка так и осталась у него в животе. Несмотря на отсутствие боли, он решил сходить в больницу. Рентген показал, что проглоченный стержень действительно застрял у него в желудке, причем один из его концов проткнул желудочную стенку. Чтобы извлечь предмет, хирургам понадобилось полтора часа. Операция обошлась спорщику в 20 тысяч юаней (около 200 тысяч рублей).

17 апреля сообщалось, что в Чэнду врачи извлекли из пациента зажигалку, которую тот проглотил 20 лет назад. Предмет отыскали и достали при помощи специальной камеры, введенной в организм. Процедура заняла всего 10 минут.