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Проглоченный на спор стержень из стали год лежал в животе китайца
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Проглоченный на спор стержень из стали год лежал в животе китайца 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Китае прооперировали жителя города Чэнду, который на спор проглотил тонкий стальной стержень длиной 20 сантиметров. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Металлический предмет оказался в его желудке около года назад. Собутыльники пообещали мужчине пять тысяч юаней (около 50 тысяч рублей), если тот его съест. Чтобы избежать неприятных ощущений, он спрятал стальной стержень в пластиковый корпус от шариковой ручки, а затем проглотил.
Через несколько месяцев китаец заподозрил, что железка так и осталась у него в животе. Несмотря на отсутствие боли, он решил сходить в больницу. Рентген показал, что проглоченный стержень действительно застрял у него в желудке, причем один из его концов проткнул желудочную стенку. Чтобы извлечь предмет, хирургам понадобилось полтора часа. Операция обошлась спорщику в 20 тысяч юаней (около 200 тысяч рублей).
17 апреля сообщалось, что в Чэнду врачи извлекли из пациента зажигалку, которую тот проглотил 20 лет назад. Предмет отыскали и достали при помощи специальной камеры, введенной в организм. Процедура заняла всего 10 минут.
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