В Ярославле утекли свежепокрашенные бордюры

Похоже, плохо приживается в Ярославле не только асфальт и разметка, но даже и краска на бордюрах. Свежевыкрашенные бортики тротуары потекли сегодня с первым же дождём.

— И чем же у нас бордюры-то красят?! Мелом или гуашью?! — пишут ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

Смывшуюся краску сфотографировали на Которосльной набережной у входа в парк Тысячелетия.

Вопрос о составе бордюрной краски редакция направила в мэрию Ярославля.

В этом году с покраской бордюров вообще творится что-то странное — побелили их совершенно халтурно.