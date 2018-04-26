Ещё
В Ярославле утекли свежепокрашенные бордюры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле утекли свежепокрашенные бордюры 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Похоже, плохо приживается в Ярославле не только асфальт и разметка, но даже и краска на бордюрах. Свежевыкрашенные бортики тротуары потекли сегодня с первым же дождём.
— И чем же у нас бордюры-то красят?! Мелом или гуашью?! — пишут ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
Смывшуюся краску сфотографировали на Которосльной набережной у входа в парк Тысячелетия.
Вопрос о составе бордюрной краски редакция направила в мэрию Ярославля.
В этом году с покраской бордюров вообще творится что-то странное — побелили их совершенно халтурно.
76.ru: последние новости
Эвакуировали людей: ночью в Ярославле загорелась квартира Ксения Собчак попросила выпустить Евгения Урлашова на свободу Откуда в Ярославле рядом с детским садом взялся скотомогильник: две версии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось30
Джигарханян впал в кому79
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1118
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство53
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери31
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение