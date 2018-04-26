Сергей Миронов: важно сделать национальную экономику суверенной, вернуть деньги в Россию 

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что поддерживает законопроект о контрсанкциях в отношении США, который внесен в Государственную Думу. Он напомнил, что документ поддержан лидерами всех фракций, его соавторами на настоящее время являются несколько сотен депутатов. «Закон довольно объемный, самое главное, мы считаем, что наши ответные меры адекватные, симметричные», — сказал Сергей Миронов. При этом Сергей Миронов отметил, что фракция «Справедливая Россия» имеет собственную позицию по этому вопросу. Он подчеркнул, что к вопросу об ограничениях на ввоз лекарственных препаратов из США необходимо подходить с «холодной головой». «У нас есть своя позиция — как в народе говорят, с водой не выплеснуть и ребенка. Когда говорят, что, если есть аналоги российские, мы ввозить американские лекарства не будем, а вот если нет аналогов российских, тогда мы разрешим. Но я уже получаю огромное количество писем от людей, больных разными заболеваниями, которые говорят: „Мы пробовали — аналог по формуле подходит, а по содержанию, по лечебному воздействию — абсолютно нет“. „Мы считаем, что, не следует перегибать палку, нужно разумно подойти к ограничению поставок определенных товаров из США“, — подчеркнул Сергей Миронов. Он рассказал, что перед первым чтением документ необходимо доработать и „в первом чтении учесть те многочисленные правильные идеи, которые поступают и из ведомств, и из региональных законодательных собраний, и от региональной исполнительной власти“. Сергей Миронов обратил особое внимание на то, что необходимо вернуть в Россию деньги, в частности, средства Фонда национального благосостояния, которые „мы почему‑то храним в ценных бумагах Америки в облигациях“. „Если мы хотим действительно, чтобы была некая подушка безопасности, давайте мы найдем другие, очень надежные места хранения наших денег, но не Америка“, — заявил он, отметив, что при рассмотрении законопроекта о контрсанкциях финансовый аспект также будет обсуждаться. При этом руководитель фракции „Справедливая Россия“ подчеркнул, что лучшим ответом на антироссийские санкции будет всероссийская программа реновации жилья, социальной и транспортной инфраструктуры. Он сказал, что необходимо программу, реализуемую в Москве, распространить по всей России, так как „один рубль, вложенный в строительство дает 10 рублей в смежных отраслях и 4 рубля повышения общего валового продукта в нашей стране“. Отдельное внимание Сергей Миронов уделил инициативе фракции о создании в Крыму особой экономической зоны. Парламентарии предлагают создавать в Крыму трасты (доверительное управление финансами). Как отметил руководитель фракции, траст управляет финансами анонимных вкладчиков, и потому это может привлечь иностранных инвесторов. „Потому что те же американские бизнесмены — им все равно, где деньги будут работать, но они боятся, что их правительство начнет их прижимать, если они будут вкладывать деньги в Крым, который, с их точки зрения, не российский“, — отметил он.»Хотя Крым был, есть и будет российским всегда», — подчеркнул Сергей Миронов. Он рассказал, что законопроект проработан и поддержан руководителем Крыма. Говоря об аварии на Чернобыльской АЭС, Сергей Миронов отметил, что «32 года назад произошла катастрофа планетарного масштаба». По его мнению, в настоящее время ликвидаторы этой аварии ущемлены в правах, в частности, в вопросе льгот на оплату ЖКХ. «Семьи чернобыльцев имеют право на 50% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг и квартплаты, но только если они живут в домах по социальному найму или в общежитиях», — сказал парламентарий, подчеркнув, что за прошедшие годы многие из этих граждан приобрели собственное жилье. Он сообщил, что фракция «Справедливая Россия» в связи с этим внесла в Государственную Думу пакет законопроектов, которым предусматривается, что соцльготы будут предоставляться вне зависимости от того, где проживают ликвидаторы аварии. Помимо этого, фракция предлагает установить ежемесячную денежную компенсацию для детей, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы. Сегодня при назначении денежной выплаты семьям чернобыльцев, потерявших кормильцев, чиновники зачастую требуют подтверждения наличия на момент смерти инвалидности у умершего. Он также рассказал о предложении сделать 23 апреля, дату трагедии, днем памяти и скорби, а 30 ноября должен стать Днем участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий. В этот день — 30 ноября 1986 был полностью сделан этот саркофаг над атомным энергоблоком, «и сами ликвидаторы Чернобыльской аварии считали, что этот день нужно сделать днем ликвидаторов чернобыльской катастрофы», — сказал Сергей Миронов. В ходе интервью также обсуждалось предложение фракции о принятии госпрограммы по замене устаревшего газового оборудования в многоквартирных домах. По словам Сергея Миронова предполагается, что программа будет финансироваться из федерального бюджета. Реализация программы позволит сохранить жизнь и здоровье граждан России. Помимо этого, обсуждалась тема изменения порядка проведения конкурсов при госзакупках. Так, фракция «Справедливая Россия» предлагает ликвидировать норму о том, что в случае, если госорган и подрядчик имеют «взаимопроникающие связи» (т. е. если компания является, например, дочерней), стороны могут не проводить конкурс. Второе предложение — увольнение руководителя со стороны государственного заказчика и устранение возможности для компании с другой стороны участвовать в госзакупках в случае нарушения правил проведения конкурса.