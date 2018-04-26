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Александр Якоб подписал постановление о строительстве новой дороги на ВИЗе
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Александр Якоб подписал постановление о строительстве новой дороги на ВИЗе 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге Водоканалу разрешили разработать проект планировки и проект межевания территории у Визовского пруда, чтобы проложить там новую дорогу и трубопровод. В постановлении мэрии говорится, что это нужно для того, чтобы начать очистку Верх-Исетского пруда и озера Здохня. Постановление подписал глава администрации Александр Якоб.
Недавние исследования показали, что на дне Здохни с 70-х годов прошлого века скопилось более одного миллиона кубометров иловых отложений.
Было решено, что самый оптимальный вариант — строительство цеха механического обезвоживания в районе озера.
— Илососы будут доставлять в цех донные отложения, в цехе они будут обезвоживаться до 70% и в таком состоянии будут пригодны к вывозу на полигоны или к сушке, — уточняли в Водоканале. — Строительство такого цеха, ориентировочно, будет стоить 500 млн рублей. Процесс реконструкции озера, по предварительным оценкам, займёт около 15 лет. После подготовки и одобрения проекта госэкспертами будет подготовлена заявка для софинансирования проекта по реконструкции федерального объекта в рамках госпрограммы по восстановлению водных объектов России.
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