Александр Якоб подписал постановление о строительстве новой дороги на ВИЗе

Екатеринбурге Водоканалу разрешили разработать проект планировки и проект межевания территории у Визовского пруда, чтобы проложить там новую дорогу и трубопровод. В постановлении мэрии говорится, что это нужно для того, чтобы начать очистку Верх-Исетского пруда и озера Здохня. Постановление подписал глава администрации Александр Якоб

Недавние исследования показали, что на дне Здохни с 70-х годов прошлого века скопилось более одного миллиона кубометров иловых отложений.

Было решено, что самый оптимальный вариант — строительство цеха механического обезвоживания в районе озера.