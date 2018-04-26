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Борьба с черной сажей остается приоритетом для Финляндии в Арктике
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Борьба с черной сажей остается приоритетом для Финляндии в Арктике 

ТАСС 30 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Борьба с черной сажей [выбросы вредных веществ] остается приоритетным направлением для Финляндии в вопросах изменения климата в Арктике. Об этом в четверг сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Микко Хаутала на выставке в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге.
"Для нас, в данный момент, самые важные проекты [в Арктике] касаются борьбы с изменением климата. Есть такая вещь, как черная сажа, это черная пыль, которая очень пагубно влияет на климат, арктическую природу. У нас совместные проекты с Россией для того, чтобы мы могли с помощью новых технологий уменьшить эти выбросы черной сажи. Эти проекты имеют стратегическое значение в борьбе с изменением климата", — сказал посол.
Ранее он сообщал, что между Финляндией и Россией по вопросам Арктики развито взаимодействие в сфере метеорологии, так как национальные ведомства в этой области «давно работают вместе в некоторых проектах, например, по изменению климата».
Во время рабочей поездки в Екатеринбург посол также отметил, что планируемые сроки проведения саммита глав государств Арктического совета не изменились, мероприятие может пройти в мае 2019 года. «Финляндия подтвердила уже давно, что мы готовы провести такой саммит, но это зависит от желания всех стран, которые участвуют, которые являются членами Арктического совета. Эта идея еще находится в разработке», — сказал корр. ТАСС Хаутала.
Ранее сообщалось, что саммит глав государств Арктического совета может пройти в мае 2019 года. Финляндия с мая 2017 года является страной-председателем сроком на два года.
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