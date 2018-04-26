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Евгений Витишко: остается загадкой, будет ли эффективно объединение сочинского нацпарка и Кавказского заповедника
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Евгений Витишко: остается загадкой, будет ли эффективно объединение сочинского нацпарка и Кавказского заповедника 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известный эколог Евгений Витишко прокомментировал «ФедералПресс» отставку третьего за год директора сочинского нацпарка Игоря Гуцала. По его словам, это вполне ожидаемая вещь после того, как стало известно об объединении нацпарка с Кавказским государственным природным биосферным заповедником, возглавляемым Сергеем Шевелевым.
«Я считаю, что намеченное объединение двух охраняемых природных территорий — контрпродуктивно, — говорит Витишко. — Во-первых, они имеют разный статус. Заповедник у нас сейчас находится под охраной ЮНЕСКО (входит в территорию Всемирного наследия). И там действуют свои регламенты, регулируемые международными нормами. Его функционирование направленно на сохранение природного наследия и передачу его другим поколениям. Встает вопрос, зачем объединять его с нацпарком, имеющим свое функциональное значение. Он живет своей жизнью, акцентированное на развитие туристами».
При этом, по словам Витишко, правительство РФ и Минприроды до сих пор не выполнили обещания по возвращению территорий, изъятых ранее у нацпарка под Олимпийские объекты.
«К сожалению, нынешнее слияние двух объектов может облегчить планы «Газпрома» и «Розы Хутор» по дальнейшему расширению своих территорий за их счет. По моему мнению, это — неправильно, — говорит эколог.
Он добавляет, что по его данным, еще при смене предыдущего руководства, когда во главе нацпарка встала якобы «племянница Рогозина», большинство сотрудников этой организации хотели сохранить действующую административную структуру. «Однако и она, и позже Игорь Гуцал пришли на эту должность с планами неких новаций. Вероятно, по мнению Минприроды, они не справились и теперь две территории будут работать в разных режимах, но в рамках единой правовой организации и с одним руководителем. Сейчас вопрос в том, насколько эффективным будет объединенное руководство территориями. Для меня это остается загадкой», — подытоживает Евгений Витишко.
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