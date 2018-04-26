Глава региона: «Со схемой обращения с отходами нужно определиться в течение месяца»

После смены управляющей компании, по словам телезрительницы, в районе «мусорное бедствие» — отходы вывозят нерегулярно либо не вывозят вообще. «Можно ли наладить эту работу, тем более мы за нее платим?», — поинтересовалась самарчанка у главы региона.

"На этот вопрос прежде всего должны отвечать глава района и глава города. То, что такую ситуацию допустили, — это очень серьезный просчет местной власти. Зачем нам нужны чиновники, которые головой не думают и не прогнозируют, что это может произойти? Когда происходит смена УК, нужно подумать об обеспечительных мерах, чтобы сбоя не произошло. Это очевидная вещь. И это работа муниципалитета", — сказал Дмитрий Азаров

Говоря о вывозе мусора в масштаба региона, руководитель области отметил, что во время встречи с руководителями УК им была поставлена четкая задача: навести порядок, обеспечить санитарное состояние территорий.

"Это главная задача для тех компаний, которые хотят долго, успешно работать на территории Самарской области , — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Не приведя к нормативным требованиям санитарное состояние городов и сел, говорить о том, что мы наведем порядок в других сферах не приходится".

Напомним, в послании глава региона поставил задачу в текущем году внедрить новую систему обращения с отходами, привести ее в соответствие с требованиями федерального законодательства. Для этого необходимо до конца полугодия провести конкурсные процедуры по выбору региональных операторов, заключить с ними соглашения, установить единый тариф на услугу оператора по обращению с ТКО.

"Давно пора переходить и на современные технологии переработки мусора с соблюдением всех экологических норм, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — И генеральные планы развития городов должны исходить из этого постулата, ведь за окном XXI век".

Сейчас в правительстве проводятся экономические расчеты и определяется количество регоператоров. Позиция Дмитрия Азарова — отвечать за вывоз мусора должна одна компания.

"Есть опыт работы за земле, и я помню истории, когда УК друг другу мусор передвигали через дорогу. Вполне возможно, мы начнем с одного регоператора, компании, которая будет отвечать за организацию этой работы в Самарской области. В дальнейшем к этой ситуации можно будет возвращаться, делать более компактными и локальными зоны обслуживания. Но еще раз подчеркну: времени не остается, нам придется с этим вопросом определиться буквально в течение месяца", — подчеркнул Дмитрий Азаров.