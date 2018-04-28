Глава региона поручил в срок до 9 мая провести ревизию обращений ветеранов

Дмитрий Азаров поблагодарил за участие в совещании ветеранов: «Ваше мнение является определяющим для нас при подготовке празднования этого великого дня».

Глава региона указал на важность привлечения к этой работе новых поколений, самых молодых граждан страны. Среди них очень много патриотически настроенных людей: это волонтеры, члены военно-патриотических, поисковых объединений. В этом году как раз отмечается 30-летие поискового движения в России . Благодаря их работе, отметил Дмитрий Азаров, тезис «Никто не забыт, ничто не забыто» живет в реальных делах.

На днях поисковиками установлены имена 53 уроженцев Самарской области , погибших во время войны и захороненных в Австрии . Глава региона дал поручение провести работу по поиску родственников павших героев.

Огромную роль играет работа по сохранению и защите исторической правды о Великой Отечественной войне. В Самарской области реализуется проект «Герои Отечества», идет работа над созданием электронного ресурса проекта. Также самарские волонтеры накануне праздника инициировали интернет-флешмоб «Навстречу Победе» в социальных сетях.

Безусловным приоритетом в работе региональных властей является решение вопросов социальной защиты пожилых граждан — оказание медицинской помощи ветеранам, предоставление социальных выплат, обеспечение жильем.

Заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Игорь Ткаченко рассказал о ходе подготовки торжественных мероприятий. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России , 7–8 мая также на площади Славы пройдут торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Тольятти возложение цветов состоится 8 мая в парке Победы. 9 мая с 09:00 до 12:00 на площади Куйбышева пройдут мероприятия в рамках парада Победы. На площади установлены трибуны на 21,7 тыс. мест. Ожидается, что в патриотической акции «Бессмертный полк» примут участие более 25 тыс. человек. По ее завершению на площади будет работать выставка современной военной российской техники. В 22:30 торжества завершатся праздничным фейерверком и артиллерийским салютом.

В Тольятти 9 мая над территорией паркового комплекса истории техники имени Сахарова состоятся демонстрационные полеты авиации самарского отделения ДОССАФ России, ЦСК ВВС и, в качестве подарка от главы региона, пилотажной группы «Русь» на четырех самолетах Л-39.

И.о. министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский рассказал о ходе реализации мер социальной поддержки ветеранов и отдельных категорий граждан пожилого возраста. В частности, в этом году предусматривается обеспечение квартирами 69 тружеников тыла. Общая сумма, выделяемая на эти цели, составит 1,2 млрд рублей. Также в этом году планируется обеспечить жильем 23 человек — вдов и членов семей ветеранов войны. На пятерых средства уже выделены, по 18-ти вопрос решается.

Глава региона дал поручение обсудить этот вопрос на правительственном совещании, посмотреть возможности, которые существуют на федеральном уровне, чтобы обеспечить всех 23 очередников в этом году.

Также на совещании был рассмотрен ряд вопросов так или иначе связанных с Днем Победы. Герой Советского Союза Владимир Чудайкин предложил провести к 9 мая косметической ремонт арки и монументов, расположенных на Аллее Трудовой Славы. Глава региона дал поручение Елене Лапушкиной лично проконтролировать решение этого вопроса.

Речь зашла и об оказании поддержки группе энтузиастов, занимающейся восстановлением самолета ИЛ-2. Глава региона дал поручение правительству оказать помощь в реализации проекта, подключить крупнейшие предприятия города — авиационный завод, ЦСКБ «Прогресс» ПАО «Кузнецов» . «Давайте поставим себе цель — реализовать этот проект в кратчайшие сроки», — сказал глава региона.

От имени инициативной группы жителей Кировского района прозвучало предложение благоустроить улицу Победы к ее 70-летию в следующем году. Концепция уже разработана и одобрена на общественных слушаниях. «Хорошая инициатива. Мы на региональном уровне готовы в этом принять участие. Я уверен, что и на уровне города вы найдете поддержку», — отреагировал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил руководителям всех муниципалитетов в срок до 9 мая провести ревизию обращений ветеранов, отчитаться об их выполнении с детализацией по каждому обращению, а также по тем вопросам, к решению которых необходимо подключиться региональным властям.

Подводя итоги совещания глава регион отметил, что органы власти всех уровней с участием общественности ведут активную работу по подготовке к Дню Победы.

"Праздничные мероприятия должны пройти во всех муниципалитетах, в каждом населенном пункте губернии. Надо стремиться к тому, чтобы они глубоко затронули сердца людей, пробудили в них самые светлые, добрые, поистине святые патриотические чувства", — подчеркнул Дмитрий Азаров.