Воробьев ставит новую горячую точку в Подмосковье

Липкинский лес около Звенигорода — удивительные подмосковные места, в которых приятно побывать в любое время года. Но что толку бывать, когда там можно жить, а точнее — вырубать лес под застройку многоэтажками для жертв реновации или новых москвичей. Для руководства Московской области такой вариант кажется полностью отвечающим нуждам жителей Подмосковья.

Правда, самих жителей не только не спрашивают, но и не слушают. Есть, конечно, нюансы. Так, к Алле Пугачевой Максиму Галкину , чей замок находится в деревне Грязь, в итоге прислушались. В марте 2016 года Галкин лично выступал на митинге против застройки «Подмосковной Швейцарии», видео стало популярным в интернете. Максим на митинге вспоминал профессора Преображенского и хотел той самой «такой бумажки», чтобы уже не возникало никаких проблем.

Как пишет Олег Горюнов в материале « Новых известий », ту застройку удалось остановить, возможно, не под воздействием красноречия Галкина, а после писем Никиты Михалкова Сергею Шойгу . Так или иначе, но, как и с мусорными полигонами, застройки можно не отменять, а перемещать в пространстве, а так как строить новые высотные дома прямо в лесу еще не научились, то и вырубка все равно неизбежна.

Теперь на очереди 38,8 гектаров леса в Одинцовском районе — рядом семь населенных пунктов, Первая московская гимназия и дом отдыха. И, кстати, замок Пугачевой и Галкина тоже совсем недалеко, Липкинский лес им видно из окна. Так что, Максиму и Алле Борисовне снова пора на митинг, если вместо леса они не хотят любоваться на котлован и стройку.

Как говорится в статье «Новых известий», Липкинский лес формально принадлежит ЗАО «Агрохолдинг Горки-2» в его совете директоров два очень известных человека — это миллиардеры Гавриил Юшваев Давид Якобашвили . В 2010 году согласно постановлению правительства Московской области от 20 августа 2010 года №689/37 лесные массивы сельского поселения Ершовской вблизи деревни Синьково превратились из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с разрешением индивидуального жилого строительства. Как отмечает автор, это произошло на основании заявления ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», то есть, от самих бизнесменов-застройщиков, возжелавших заменить подмосковный лес такой же, но значительно более дорогой, недвижимостью.

Упомянутое постановление не было согласовано с местными жителями, что является нарушением законов. Зато состряпано было «заключение главыадминистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 28.02.2011 №137/2.18, от 27.02.2010 №170/2.18», которого, правда, никто в поселении не видел.

Но не только заключения главы администрации Ершовского Алексея Бредова нет в интернете. Постановление правительства № 689/37 находится только в кеше, а на сайте Электронного фонда правовой и нормативно-технической информации, поиск его почему-то оборачивается техническим сбоем.

За 7 лет на месте Липкинского леса не появились новые дома, по одной из версий, благодаря лишь Комитету лесного хозяйства, который предложил также Федеральному агентству лесного хозяйства (ФАЛХ) инициировать судебное разбирательство от имени Российской Федерации . До такого, впрочем, ФАЛХ не дошел.

Между тем, лес оставался пороховой бочкой — строительство могло и может начаться в любой момент. И вот 14 декабря 2017 года местные жители неожиданно для самих себя выяснили, что на 16 и 24 декабря назначены публичные слушания по вопросу утверждения «Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района МО».

«До ноября прошлого года Правила земплепользования и застройки (ПЗЗ) в Путилково допускали лишь малоэтажное строительство, — не более трех этажей. Летом 2017 года жители Путилково высказывались на публичных слушаниях против многоэтажной застройки, потом прошло заседание Градостроительного совета МО, где председателем является губернатор Воробьев А. Ю. Однако на этом заседании принимается решение в пользу строительной компании «Самолет Девелопмент», и законные еще на то время 3 этажа застройки превращаются … в 25» — сообщали «Новые известия».

Повышение высотности — дело для Московской области и его руководства такое же привычное, как и пообещать в каком-то уголке Подмосковья лесные прогулки для детей и потом срубить все деревья.

В случае с Липкинским лесом дело не только грозит экологическим ущербом и нарушением конституционных прав местных жителей, но и является кощунством перед Днем Победы. В этом лесу работают поисковики, в нем до сих пор лежат останки защитников Москвы и неразорвавшиеся с 1941 года снаряды.

Согласно губернаторскому генплану, который был озвучен на публичных слушаниях, перенести в связи с расширением дороги собираются даже памятник героям войны. Потому что патриотизм — патриотизмом, и Великая Отечественная –Великой Отечественной, а обед (застройка, торговля недвижимостью) у наших властей по расписанию.