Объем экспорта в промышленности Мордовии вырос на 38%

Как отметил в своем послании к депутатам Госсобрания республики глава РМ Владимир Волков , столь значительный рост экспорта стал результатом модернизации и инновационного развития мордовской экономики. Только в минувшем году в регионе было реализовано более полутора десятка проектов по созданию новых и обновлению действующих производств.

Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу. Так, единственное в стране завод по промышленному выпуску оптического волокна — саранские «Оптиковолоконные системы» — вышел на стабильные операционные показатели. Почти весь объем произведенного волокна реализуется на экспорт — в том числе в Китай

На базе саранского завода «Биохимик» создан Национальный научно-производственный центр по развитию фармацевтического производства. Здесь запущено первое в стране производство современных антибиотиков — от субстанции до готового препарата.

В «Технопарке Мордовия » приступил к работе Центр проектирования инноваций. В республиканском Наноцентре открыта уникальная лаборатория в области печатной гибридной электроники. Расширена линейка предложений в области новой силовой электроники и энергетики для ведущих компаний страны: "Газпрома" , «Энергии», «Агата», "Росэлектроники" и других.

Кстати, в прошлом году предприятия региона поставили ведущим российским корпорациям продукцию почти на три миллиарда рублей.

Справка «РГ»

По итогам 2017 года в Мордовии внутренний региональный продукт вырос на 4,6 процента, инвестиционные вложения — более чем на 9 процентов. Индекс промышленного производства достиг 110 процентов.