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Объем экспорта в промышленности Мордовии вырос на 38%
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Объем экспорта в промышленности Мордовии вырос на 38% 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как отметил в своем послании к депутатам Госсобрания республики глава РМ Владимир Волков, столь значительный рост экспорта стал результатом модернизации и инновационного развития мордовской экономики. Только в минувшем году в регионе было реализовано более полутора десятка проектов по созданию новых и обновлению действующих производств.
Так, единственное в стране завод по промышленному выпуску оптического волокна — саранские «Оптиковолоконные системы» — вышел на стабильные операционные показатели. Почти весь объем произведенного волокна реализуется на экспорт — в том числе в Китай, Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу.
На базе саранского завода «Биохимик» создан Национальный научно-производственный центр по развитию фармацевтического производства. Здесь запущено первое в стране производство современных антибиотиков — от субстанции до готового препарата.
В «Технопарке Мордовия» приступил к работе Центр проектирования инноваций. В республиканском Наноцентре открыта уникальная лаборатория в области печатной гибридной электроники. Расширена линейка предложений в области новой силовой электроники и энергетики для ведущих компаний страны: "Газпрома", «Энергии», «Агата», "Росэлектроники" и других.
Кстати, в прошлом году предприятия региона поставили ведущим российским корпорациям продукцию почти на три миллиарда рублей.
Справка «РГ»
По итогам 2017 года в Мордовии внутренний региональный продукт вырос на 4,6 процента, инвестиционные вложения — более чем на 9 процентов. Индекс промышленного производства достиг 110 процентов.
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