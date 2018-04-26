Буцаев 27 апреля примет участие в российско‑японском форуме в Москве

«27 апреля в 10:00 Денис Буцаев примет участие в пленарном заседании IV российско-японского форума «Точки соприкосновения», — говорится в сообщении.

Главная задача форума — обсуждение новых перспективных «точек соприкосновения» России Японии в деловой и гуманитарной сферах.

Программа форума охватывает широкий спектр потенциального двустороннего взаимодействия в сферах туристического обмена и инвестиционных проектов, городской среды, инфраструктуры, новых технологий, энергетики на Дальнем Востоке и в других регионах России.