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Буцаев 27 апреля примет участие в российско‑японском форуме в Москве
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Буцаев 27 апреля примет участие в российско‑японском форуме в Москве 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев примет участие в работе российско-японского форума «Точки соприкосновения», который пройдет в Москве 27 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
«27 апреля в 10:00 Денис Буцаев примет участие в пленарном заседании IV российско-японского форума «Точки соприкосновения», — говорится в сообщении.
Главная задача форума — обсуждение новых перспективных «точек соприкосновения» России и Японии в деловой и гуманитарной сферах.
Программа форума охватывает широкий спектр потенциального двустороннего взаимодействия в сферах туристического обмена и инвестиционных проектов, городской среды, инфраструктуры, новых технологий, энергетики на Дальнем Востоке и в других регионах России.
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