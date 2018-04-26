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В Мордовии за пять лет удвоили производство мяса
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В Мордовии за пять лет удвоили производство мяса 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
По планам, в текущем году эта цифра увеличится еще на 10 — 15 тысяч тонн.
— Напомню, что в 2012-м мы произвели 145 тысяч тонн мяса, достигнув уровня 1990 года — максимального показателя советского времени. А за последнюю пятилетку сделали, казалось бы, невозможное — увеличили этот показатель еще в два раза, — отметил в послании к депутатам Госсобрания республики глава РМ Владимир Волков. — Сейчас мы ставим новую планку — до 2022 года довести производство мяса до 400 тысяч тонн. Мощности животноводческих комплексов, строительство которых уже ведется, позволяют это сделать.
Кроме того, в минувшем году животноводы республики получили 420 тысяч тонн молока. При этом впервые средний надой на корову достиг 6000 килограммов. Задача на 2018-й — довести этот показатель 6200 килограммов, а к концу 2022 года выйти на 7000-ный рубеж.
Несмотря на сложные погодные условия, в 2017 году в Мордовии был собран самый высокий за всю историю региона урожай зерновых и зернобобовых — 1468 тысяч тонн при рекордной урожайности 34,6 центнеров с гектара.
В этом сезоне планируется произвести полтора миллиона тонн зерна, что даст возможность закрыть растущие потребности животноводства.
— Надо решить проблему высокой зависимости отрасли от импорта семян — пока по целому ряду позиций доля импорта колеблется от 20 до 100 процентов. Республике нужна сеть селекционно-семеноводческих центров. Уйти от импорта семян на селе — одна из основных наших задач, — констатировал Владимир Волков.
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