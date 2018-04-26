Мы верим США и НАТО, даже если они будут нам лгать?

В последнее время лояльность чехов по отношению к США НАТО два раза подряд подверглась серьезной проверке. Сначала в случае, когда нервно-паралитическое вещество было применено для покушения на жизнь отца и дочери Скрипалей, а потом — после химической атаки Башара Асада против собственных граждан в предместье Дамаска . В обоих случаях главным виновником назвали (прямо или косвенно) Россию и персонально Владимира Путина , как ее президента.

Но в чешской и зарубежной печати появились некоторые возражения и сомнения в том, что оба инцидента были именно такими, какими их описывают политики США, Великобритании Франции . Также прозвучали рациональные аргументы, указывающие на тот факт, что обе атаки скорее навредили названным организаторам, а не помогли им. Я не ставлю задачу выяснить в данной статье, лгали наши союзники по НАТО или нет. Достаточно сказать, что с «высокой долей вероятности» они лгали. Мы знаем, что уже не впервые (вспомним мнимое химическое оружие в Ираке ). Во-вторых, мы знаем, что, скорее всего, правды нам не узнать никогда, поскольку обе стороны будут представлять «неопровержимые доказательства», подтверждающие их версию событий.

А теперь вопрос «на миллион»: должны ли мы поддерживать наших союзников по НАТО, даже если нам известно, что они солгали нам, или если у нас есть большие сомнения в правдивости их утверждений?

Наши политики полностью следуют формуле, которую в шутку сформулировала Йиржина Шиклова (Jiřina Šiklová, чешский социолог — прим. ред.). «Лучше ошибаться с Обамой, чем быть правым с Путиным». Министр иностранных дел Стропницкий и министр обороны Шлехтова просто поверили, что Асад действительно применил химическое оружие в Думе , и одобрили удар, который нанесли по Сирии США, Англия и Франция. Андрей Бабиш тоже поддержал их в своем «Твиттере», как и председатели всех правых партий. Единственным «саботажником», который не верил и хотел видеть доказательства химической атаки, оказался президент Милош Земан . Кто из них был прав? По-моему, никто.

Правильный ответ заключается в том, как интерпретировать слова Йиржины Шикловой. Что важнее для нас: знание о том, кто из президентов прав, или лояльность, которая не зависит от чьей-то правоты? Я, конечно, могу ошибаться, но для меня в словах Йиржины Шикловой на первом месте — проявление чешской солидарности с НАТО и Западом, частью которого мы себя ощущаем, а не чья-то правота. Иными словами, чешские политики должны были поддержать удар по Сирии не потому, что поверили в химическую атаку, а потому, что мы — члены НАТО и не станем всякими сомнениями пятнать своих же. Правительство должно было обосновать народу свою поддержку удара, подчеркнув, что проявило солидарность с союзниками, которая не зависит от того, как все было на самом деле. Люди поняли бы этот жест солидарности, а правительство не оказалось бы в роли дурачка, поверившего в химическую атаку, которой, скорее всего, попросту не было.

По поводу собственно применения химического оружия. Президент Трамп заявил, что хочет вскоре вывести войска из Сирии. Даже самый глупый чешский министр мог бы просчитать, что единственное, чего не стоило делать Асаду, чтобы американцы действительно ушли, так это применять химическое оружие. И он все равно пошел на эту глупость?! По поводу дела Скрипаля. Малайзийские следователи заявили, что брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был отравлен в аэропорту Куала-Лумпур нервно-паралитическим газом VX, которым ему брызнули в лицо. Следователи констатировали, что после нападения он сразу же скончался, и помочь ему уже было нельзя. Скрипалей якобы отравили намного более сильным «Новичком», но оба выжили! Святая простота! Неужели агенты северокорейских спецслужб лучше подготовлены, чем российские? Печально, что чешский премьер и его министры выставляют себя такими простачками.

Что сказать в конце? Давайте привыкнем к мысли о том, что из НАТО невозможно просто так выйти, как из какого-нибудь рыболовного общества. НАТО не позволит нам выйти, потому что тогда потеряет а) территорию, где может действовать, б) солдат для ведения войны, в) покупателей оружия.

От нас, как от своих членов, альянс ожидает максимальной и безусловной лояльности, чтобы ни происходило. В НАТО мы вошли добровольно, потому что хотели быть частью Запада. Теперь мы ею являемся, и нам не остается ничего другого, как вести себя согласно старой чешской пословице «С волками жить, по-волчьи выть».