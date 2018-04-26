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Дмитрий Азаров: Персональная ответственность за реализацию инвестиционных проектов будет закреплена за каждым министром
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Джигарханян впал в кому

Дмитрий Азаров: Персональная ответственность за реализацию инвестиционных проектов будет закреплена за каждым министром 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
«У нас есть абсолютно провальные проекты. Например, Сергиевская птицефабрика, — привел пример глава региона. — Ее строительством занималась Корпорация развития Самарской области. Я спрашивал в министерстве сельского хозяйства и в министерстве экономики — а где были вы? Коллеги мне ответили, что их к этой работе не привлекали, и корпорация сама занималась этим вопросом. То есть не было никакого экономического анализа. Как такое может быть?»
Он напомнил, что на проект уже были затрачены миллиарды рублей, но птицефабрика так и не достроена. Введение ее в эксплуатацию потребует новых вложений.
"Такого быть не должно. Персональная ответственность по реализации инвестиционных планов компаний, которые уже пришли или будут приходить на территорию региона, будет закреплена за министрами", — пообещал Дмитрий Азаров.
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