Дмитрий Азаров: Персональная ответственность за реализацию инвестиционных проектов будет закреплена за каждым министром 

«У нас есть абсолютно провальные проекты. Например, Сергиевская птицефабрика, — привел пример глава региона. — Ее строительством занималась Корпорация развития Самарской области. Я спрашивал в министерстве сельского хозяйства и в министерстве экономики — а где были вы? Коллеги мне ответили, что их к этой работе не привлекали, и корпорация сама занималась этим вопросом. То есть не было никакого экономического анализа. Как такое может быть?»
Он напомнил, что на проект уже были затрачены миллиарды рублей, но птицефабрика так и не достроена. Введение ее в эксплуатацию потребует новых вложений.
"Такого быть не должно. Персональная ответственность по реализации инвестиционных планов компаний, которые уже пришли или будут приходить на территорию региона, будет закреплена за министрами", — пообещал Дмитрий Азаров.