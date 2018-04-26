Дмитрий Азаров: Персональная ответственность за реализацию инвестиционных проектов будет закреплена за каждым министром

«У нас есть абсолютно провальные проекты. Например, Сергиевская птицефабрика, — привел пример глава региона. — Ее строительством занималась Корпорация развития Самарской области . Я спрашивал в министерстве сельского хозяйства и в министерстве экономики — а где были вы? Коллеги мне ответили, что их к этой работе не привлекали, и корпорация сама занималась этим вопросом. То есть не было никакого экономического анализа. Как такое может быть?»

Он напомнил, что на проект уже были затрачены миллиарды рублей, но птицефабрика так и не достроена. Введение ее в эксплуатацию потребует новых вложений.