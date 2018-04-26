А. Воробьев: Дома всех жителей Подмосковья планируется обеспечить чистой водой к концу года 

Дома всех жителей Московской области планируется обеспечить чистой водой к концу 2018 г., сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
«К концу 2018 г. таких людей, у которых течет грязная и ржавая вода (из водопроводных кранов — прим. Агентства «Москва»), практически не останется», — подчеркнул А. Воробьев.
Он напомнил, что в Московской области построено 250 водозаборных узлов, позволяющих подготавливать, очищать воду.
«Вода должны быть вкусная, чистая, сочная, которая позволяет готовить, стирать, принимать душ. Вот наша стратегическая задача», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и А. Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой.