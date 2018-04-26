Долой засоры! Вещи, которые нельзя смывать в раковину

Засор в канализационной трубе может быть спровоцирован массой факторов, а бывают случаи, когда труба забивается внезапно. Стоит знать каким вещам нельзя допускать попадание в канализационную трубу, ведь даже если они смылись, это не значит, что засора можно избежать.

Мука

Все, кто когда-либо делал тесто, знают, что при смешивании вода с мукой образуют клейкий комок. То же наблюдается впоследствии и в трубе, если смыть в нее муку, которая липнет к стенкам и легко провоцирует засор. Паста и рис Разнообразные макаронные изделия и рис поглощают воду, поэтому при попадании в водную среду они начинают разбухать и со временем это может вызвать серьезный засор. Также эти продукты с большой вероятностью застрянут в изгибах труб и создадут вокруг себя барьер, блокируя сток еще больше. Лекарства

Многие таблетки растворяются во влажной среде и люди считают, что их можно без опасения выбрасывать в канализацию. Однако важно понимать, что лишь малая их часть полностью растворяется в воде, когда другие создают засор, слипаясь друг с другом. Кроме того, лекарственные препараты способны серьезно загрязнять воду. Наклейки

Мало кто знает, что наклейки, которые обычно можно найти на фруктах, нельзя смывать в канализацию. После удаления наклейки с кожуры фрукта следует сразу отправить ее в мусорное ведро, поскольку в трубе она может прилипнуть к стенке и собирать за собой другой мусор, провоцируя таким образом большой засор. Волосы

Многие страдают от пучков волос, которые собираются в водостоках, зачастую в ванной комнате. Чтобы предотвратить этот процесс, достаточно просто не пренебрегать специальными сеточками для сбора мусора, препятствующими волосам проникнуть в трубу. Презервативы

Следует запомнить, что презервативы не растворяются в воде, а после попадания в канализацию, как правило, просто остаются в изгибах труб. Поверх средства контрацепции начнут скапливаться другие вещи, тем самым провоцируя засор, а исправить это, скорее всего, будет возможно только с помощью сантехника. Окурки

Пепельницу лучше опустошать в мусорную корзину, а не в унитаз, к примеру, поскольку такие вещи скапливаются и провоцируют засор. Окурки не растворяются в воде, а в большом количестве могут слипнуться между собой.]]>