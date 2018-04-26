Обновленная Биржевая и не только: в столице открыли сезон фонтанов

26 апреля В Москве открыли очередной сезон фонтанов. Первым включили новый сухой фонтан на Биржевой площади, где в прошлом году в рамках программы «Моя улица» выполнили работы по благоустройству. Одновременно с ним включили и остальные городские фонтаны.

По традиции сезон в столице продлится до 1 октября. Все, что нужно знать о московских фонтанах, читайте в материале портала Москва 24.

Новый фонтан на Биржевой Комплексное благоустройство Биржевой площади и прилегающих к ней переулков (Рыбный, Богоявленский и Безымянный) завершили в сентябре 2017 года. Воздушные кабели на площади убрали под землю, установили 16 скамеек, информационные стелы, дополнительные опоры освещения и посадили новые деревья.

Центральным элементом обновленной Биржевой площади стал так называемый сухой фонтан, по которому можно ходить, а в жаркий день здесь будет интересно играть детям. Диаметр 12-струйного фонтана — 20 метров, высота струй достигает 2,5 метра. Вокруг уложен обшитый дубом парапет, на котором можно посидеть и отдохнуть.

В ходе работ по благоустройству на Биржевой площади были обнаружены более тысячи артефактов XII-XVIII веков: предметы быта, украшения, оружие, монеты — все они были переданы в Музей Москвы.

Реконструкция фонтанов За последние годы отреставрировали фонтан «Каменный цветок» — один из наиболее известных объектов благоустройства исторических «Лужников». Также отреставрированы восемь фонтанов на Центральной площади, для облицовки которых использовали оригинальный гранит — точно такой же, как на фонтанах 1956 года. Также завершается реконструкция еще двух фонтанов напротив концертного зала «Россия». Кроме того, летом будет открыт еще один сухой фонтан на площади между бассейном и выходом станции метро «Воробьевы горы».

На ВДНХ в этом сезоне будут запущены отреставрированные фонтаны Центральной аллеи и знаменитый «Золотой колос», который не работал последние 30 лет. К 2020 году планируется завершить реконструкцию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Знаменитые фонтаны столицы Всего в Москве работают почти 600 фонтанов, в том числе в ресторанах, торговых центрах и тому подобное. 43 фонтана имеют архитектурно-художественную подсветку, в частности, есть четыре светодинамических фонтана, а также есть плавающие фонтаны.

Самые центральные фонтаны располагаются на Манежной площади. Главный фонтан называется «Гейзер»: его струи выстреливают подобно настоящему гейзеру. Фонтан, водяные струи которого омывают фигуры четырех коней, называется «Четыре времени года». За конями, прямо над дорожкой бьет фонтан «Завеса»: в мозаичной имитации русла реки Неглинки герои сказок — от Ивана-царевича с Василисой прекрасной до спящей Русалки.

У станции метро «Кузьминки» находится один из самых больших фонтанов в Европе — «Музыка славы». Здесь есть и «Фанфары победы» (21 метр в высоту), и «Пирамида памяти», и ниспадающие струи, и струи, бьющие вверх, символизирующие праздничный салют.

Царь Петр I тоже не остался без фонтана — бьющий у подножия исполинского корабля фонтан создает иллюзию разбегающихся волн. Вместо чаши — Москва-река. Фонтан-памятник открыли к 300-летию Российского флота.

А на Театральной площади работает старейший фонтан города. «Витали» создали в 1827 году, в XIX веке он выполнял функцию водозабора — к нему с утра выстраивались очереди водовозов и водоносов, сюда приходили с кадушками и ведрами местные жители, здесь же поили лошадей. Позднее фонтан решено было украсить, что и сделал скульптор Иван Витали. С развитием водопроводной системы Москвы фонтан утратил функции водозаборного сооружения и стал одним из украшений города. «Витали» восстановили в 1995 году, он одним из первых в Москве получил зимнюю светодиодную подсветку.

Светодинамический фонтан в государственном музее-заповеднике «Царицыно» — подарок горожанам на 860-летие Москвы: был открыт в рамках празднования Дня города в 2007 году. Фонтан состоит из тысячи струй и трех тысяч светильников, а также музыкальной установки. Число возможных фигур гидропластики почти бесконечно. Акустическая система фонтана устроена так, что музыку слышно практически с любого берега пруда.

Также светомузыкальный фонтан есть в парке Горького, который построили к Олимпиаде-80 по проекту фирмы Siemens . Фонтан сияет благодаря подводным лампам, окрашивающим его мощные струи.

Фонтан-ротонда «Александр и Натали» у Никитских Ворот был построен к 200-летию со дня рождения Пушкина. Расположен у Вознесенского храма, где венчались поэт и первая красавица обеих столиц. Фонтан примечателен тем, что вода в нем проходит через угольные фильтры, очищающие ее до состояния родниковой. Пить из фонтана все-таки не стоит, зато в жаркий день можно без опаски умыться.

А на Водоотводном канале между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами разместились плавающие фонтаны. Четыре понтона с расположенными на них насосами дают высокие и красивые струи. Фонтаны появились здесь в 1995 году.